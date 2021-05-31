【老友記】25周年特別篇巨星雲集　Ross自爆現實中曾戀上Rachel？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-31 21:00

美劇界的不敗經典喜劇《老友記》（Friends）於1994年播出引起極大迴響，直至今時今日仍風靡全球，威力絕對不輸神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）。苦等了17年，萬眾期待的25周年特別篇《Friends: The Reunion》終於播出，勾起劇迷的美好回憶！

《老友記》25周年特別篇《Friends: The Reunion》終於播出。（HBO）

六位主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry和David Schwimmer相隔多年後，再次聚首一堂。在這個25周年特別篇中，有James Corden擔任主持跟主角們談起拍攝趣事，還重返拍攝場地大玩劇集冷知識問答遊戲，場面溫馨又感人。

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除了有6位靈魂人物現身，還有貫徹劇集傳統邀請了不少巨星客串，包括有「萬人迷」碧咸、奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、Mindy Kaling、Kit Harington等人，細說《老友記》對各人的影響。當中碧咸透露除外工作或參與球賽的時候，都會看《老友記》，因為劇情充滿愛與溫暖，每次看的時候都會令他想起家人和好友。在劇中飾演Rachel妹妹的麗絲韋花絲潘就表示，當時劇組邀請自己客串劇集時興奮得一口答應，而自己最喜歡得角色就是Matt LeBlanc飾演的Joey。

在華麗的客串星級陣容當中，最令人驚喜的一定是跟飾演Phoebe的Lisa Kudrow合唱劇中經典歌《Smelly Cat》的Lady Gaga。穿上Phoebe風造型現身的Gaga跟Phoebe各自拿著結他自彈自唱，Gaga更感性地說：「謝謝你為我們，成為《老友記》中比較不一樣的那個，總是忠於自我的那個人！」

*《Smelly Cat》在劇中第二季出現後，成為Phoebe很重要的一部分，亦是粉絲們的集體回憶。

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在特輯的最後，現場特設了小型Fashion Show，更邀請了Justin Bieber、名模Cara Delevingne及Cindy Crawford穿上在劇中出現過的經典服飾來向6位主角致敬。另外，談到角色之間的互動時，「Rachel」妮花安妮絲頓與「Ross」David Schwimmer自爆在拍攝首季的期間，曾暗地裡瘋狂愛上對方。可惜，由於兩人在現實生活中都各自有拍拖，最後都沒有作出任何越界的行為，亦將互相愛慕之情，化作劇中情侶的身份呈現出來。

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點擊下圖看6位角色的年輕靚相：

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可能有人會問，《老友記》為何會如此成功？劇中的每位角色都有鮮明的個性，而劇情亦相當貼地，無論任何人看都必定有共鳴。相比起燒腦懸疑的劇集，劇情輕鬆得來又充滿愛與溫馨的《老友記》，無論是1994年看，還是2021年看，都能夠治療心靈。有興趣重溫的劇迷，可以在HBO Max或Now TV HBO GO收看。

按圖看更多劇中經典場面：