明星運動會︱崔建邦領軍藝人打拳擊賽　李君妍：冇人係佢對手

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-05-31 22:45

《2020東京奧運會》預計7月舉行，無綫早前特別舉行誓師大會，副總經理曾志偉表示將舉辦明星運動會，將在奧運揭幕前15日舉行，搞熱氣氛迎接奧運。當中本身是拳擊教練的崔建邦（Amigo）已經開始率領一眾男女藝人，默默積極地為運動會進行訓練，不過據知崔建邦今次不會落場，李君妍更表示：「佢太勁喇，冇人係佢對手！」

崔建邦日前在IG上載身於拳擊練習場的大合照，並留言說：「我一定會陪你哋實現夢想！上。擂。台！」除了吳業坤（坤哥）、謝東閔、潘梓鋒、鄒兆霆、羅孝勇、黃俊豪外，還有女將孟希璘和李君妍，另外何慈恩、關嘉敏和朱斐斐也會參與比賽。一眾藝人瞓身練習，崔建邦指他們練習到第二天時已經體力透支，他更親自為他們刮痧。

+ 15 + 15 + 15

有空手道背景的坤哥早前曾豪言要打低所有人，更向謝東閔宣戰，但他向《香港01》謙虛表示冇信心拎冠軍，「打空手道都係點到即止，但拳擊真係要狠心啲，我覺得自己未必狠心到，當係學一門新運動。」他指目前大家訓練時未用盡用力，他說：「上到台就唔知。」而本身有拳擊與巴西柔術底子的謝東閔直言有信心問鼎冠軍，「我每天都練習，我已經同坤哥打咗一場，至於結果係點，記得留意呢個節目。」他更坦言最大的敵人是自己，「因為打拳最緊要冷靜，呢方面會係我弱點。」

謝東閔平時都有操開肌肉！（IG截圖）

李君妍亦有武術功底，曾習南拳、詠春和泰拳，看似勝算比較高，不過她表示沒有信心，因為她認為另一位參加者更加厲害，她說：「贏就無乜機會啦，因為何慈恩真係好厲害，不過我都好想試吓同佢打比賽，睇吓自己可唔可以應付到佢嘅力量。」

+ 33 + 33 + 33

何慈恩（Charlene）是中英混血兒，洪拳師父劉家良的徒孫，在浸會大學體育學系畢業，曾於ViuTV節目《G-1格鬥會II》中贏得冠軍金腰帶。來頭如此猛料，難怪李君妍會沒有信心，不過，「怯，就會輸一世！」一日未落場都未定輸贏！