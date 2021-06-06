哈里梅根地位不保被降職　王室官方網頁位置被愛德華王子夫婦取代

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-06 12:45

哈里王子與梅根自去年單方面放棄王室核心成員身份及堅決脫離英國王室後，兩人帶着兒子阿奇移居美國。經過近月接二連三接受訪問和製作紀錄片去力數王室不是後，兩人在英國王室網頁的的位置亦被愛德華王子（Prince Edward，Earl of Wessex）和夫人蘇菲（Sophie，Countess of Wessex）取代。

哈里梅根的地位被愛德華王子和夫人蘇菲取代了。（英國王室網頁截圖）

根據外國傳媒報道，經過英國王室網頁重新編排後，在哈里梅根的照片下說明兩人會繼續履行對女王、英聯邦和王室的職責，浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）仍是他們的家。而薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex），即梅根，將會繼續支持多個慈善組織團體，包括藝術、接受教育機會、支援女性和動物權益。

另外，威廉王子的照片已被移至網頁「王室家庭」（The Royal Family）的最頂，不過英女王就從這部份移至網頁更顯眼的位置。同時愛德華王子夫婦的地位亦有所提升，地位比哈里夫婦更高。最近有消息指愛德華王子會協助王儲查理斯處理事務，而王室消息透露了蘇菲是女王身邊四位最忠誠的女性之一。

愛德華王子和夫人蘇菲。（Getty Images）

不過對於王室網頁的安排，有部分王室支持者卻認為哈里和梅根根本不應該繼續留在王室網頁中，由於兩人沒有擔任王室公職，亦沒有將時間平均分配在英國和美國。有人直指哈里移居美國後一直沒有返英，直至月前才出席祖父菲臘親王葬禮。