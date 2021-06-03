開電視最歡迎竟係外購《空間改造王》　除咗一哥李尚正冇曬人才？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-03 08:00

2013年，奇妙電視（後改名為「香港開電視」）和香港電視娛樂（ViuTV）獲發免費電視牌照，自此，香港人有更多免費電視節目的選擇。經過大約8年，被稱「大台」的TVB依然穩坐香港免費電視界的龍頭位置，ViuTV的發展亦非常迅速，更曾因為自製頒獎禮、選秀及綜藝節目而與TVB掀起一輪「電視大戰」，間接令觀眾重拾實時看電視的習慣。

早前因為193@ERROR與曾志偉隔空對話，令「收視」再次成為各大討論區的熱話。在過去過去十幾二十年，香港電視觀眾對「收視」的認識不外乎TVB、TVB和TVB，此現象是TVB壟斷觀眾的現象，1X至2X，甚至3X點亦非常常見，而ViuTV的收視成績一向低調，但若然個別節目例如《全民造星》，稍有成績（突破2-4點）已經打鑼打鼓上曬新聞。

「電視大戰」主要是指TVB與ViuTV之爭。（資料圖片）

ViuTV和開電視的收視一向非常神秘，若觀眾不刻意去調查，單靠媒體報道只會如上文提到的「TVB、TVB和TVB」，然而，三台收視的透明度突然大增，ViuTV和開電視不再只公開個別節目的亮眼成績，就連部份收視0.X的節目都展現人前。而根據資料顯示，開電視上周最高收視的是日本節目《空間改造王》，有4.4收視。

香港開電視的《空間改造王》原身是日本節目《大改造！！戲劇性的Before After》，日本版共有兩季，分別由2002年至2006年，以及2009年至2016年，而開電視的《空間改造王》則經電視台重新包裝，加入香港元素，由李尚正以及妹頭盧頌恩。（網上圖片）

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《空間改造王》一向是開電視的王牌節目，翻查歷史，第一輯由現時已過檔TVB的李佳芯以及已過檔ViuTV的強尼擔任主持，而現時則由被稱一哥的李尚正以及妹頭盧頌恩主持。雖然開電視現時的自製所目並不多，但其實其實亦算多元化，例如有兒童節目《細路開電視》、健康資訊節目《Fit開有條路》、女性潮流節目《潮聖導賞團》、飲食節目《30分鐘大放餸》等等，不過收視成績並不亮眼。

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而開電視的主持陣容亦不弱，包括有李尚正、妹頭盧頌恩、李麗珊、黃芳雯、霍嘉恩、曾參選「香港小姐」的連佳麗、嚴崇天、有「翻版楊采妮」之稱的鄺芷凡，而1979年度香港小姐季軍鍾慧冰的寶貝女兒林靜莉亦於今年正式加盟，他們各自都有主持不同自製節目，而且平均年齡偏低，大部份都不足30歲，可以話係蓄勢待發！

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