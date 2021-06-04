迪麗熱巴同粉絲直播慶祝29歲牛一　8個字透露生日願望！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-04 13:45

內地女星迪麗熱巴昨日（3日）迎來29歲牛一，她特別同網友直播，與大家共同慶生。熱巴頭戴貓耳髮箍，身穿Alexander Wang霧霾藍水晶鑽間條襯衫與短褲，搭配白色T-shirt，即使是一身休閒打扮也無法遮擋她的可愛。

熱巴超可愛。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

直播期間，熱巴大玩遊戲，以及進行快問快答，還現場DIY手機殼送給粉絲。對於今年的生日願望，她坦言沒有仔細地想過：「因為像小的時候，大家的願望好像都比較好實現，比如說我特別希望能去吃什麼東西，或者能跟爸媽去什麼遊樂園之類的，都是那些可見的一些願望。但是越長大越發現，其實很多願望漸漸地就變成你好像需要去執行的一件事情，所以今年我更希望的就是享受當下吧，因為不再想去立一個特別大的目標，我覺得活在當下，享受當下最重要。」很樸實但很真誠。

熱巴的狀態非常好。（視頻截圖）

其後，各地的粉絲們特別為熱巴錄製短片，舉辦活動等，令熱巴相當感動，忍不住紅了眼眶。她表示：「從幾年前就會有各個地方的粉絲朋友送來生日祝福，其實有時候會覺得很不可思議，就是大家為什麼會喜歡我，會有這樣的一種想法，就是覺得自己也沒有那麼好，然後其實這個想法也會督促我變得更好，所以我也希望我們可以一起變得更好。」

熱巴看短片忍不住眼濕濕。（視頻截圖）