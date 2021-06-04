鬼上你架車｜商台直播室特別猛？小儀爆森美有「VIP」聽眾

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-04 21:00

小儀分享多個靈異經歷。（影片截圖）

由方力申同當奴主持嘅《鬼上你架車》，每集都會搵一位藝人分享自己嘅靈異經歷，最新一集嘅小儀，連接分享喺商台錄音室嘅鬼故事，嚇到當奴粒聲都唔敢出，非常好笑。小儀表示曾經因為放假關係，而搵來姓余嘅DJ代班余迪偉），與森美一齊主持。「你知佢不嬲都係口賤，好似話好多晚嘅鬼故都覺得唔夠喉，然後就在直播時講咗句『聽晚小儀返嚟，比啲勁啲啦嚇下我啦』然後嗰晚就出事，就係佢哋當時無接電話、閒聊時，聽到一把女聲…我事後聽返把女聲『嗯、嗯』好似回應佢哋咁。」小儀表示當晚由主持到操作人員都係男生，甚至即時到旁邊錄音房檢查，但未見有任何人，而新聞部則只有男同事在場。

當奴每次嘅反應都十分好笑，而呢集當佢聽到小儀喺直播室經歷後，直言「從來都唔喺公司講鬼故」。（影片截圖）

以為咁係恐怖？小儀即時再分享一個親身經歷鬼故，她表示曾經因為節目而搵來十位聽眾到直播室，其中一位女聽眾全晚都唔太出聲，看似十分膽小，甚至節目後大合照，女聽眾亦予人「趕住走」感覺。「佢之後同返監製講，喺直播室見到有人坐喺音響箱上，一直望住森美，而女聽眾所坐嘅位置係同對方打對角，佢話嗰個人係好留心聽森美講，到大合照時佢都仍然在場。我哋之後有將件事話比蘇師傅聽，佢望一望森美『哦，無嘢嘅，森美係遇到，不過佢係經過，唔係搞佢』」

當奴指直播室嘅音響箱起碼離地八尺，普通人無可能坐上去，而女聽眾所見到嘅「人」，整晚都好專心咁聽森美講嘢。（影片截圖)

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