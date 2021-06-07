《開心大綜藝》整個6月得一場直播　曾志偉解釋原來關搭景事

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-07 00:23

無綫（TVB）節目《開心大綜藝》開播時標榜是直播節目，惟近日卻不時變成錄播節目，整個6月只有父親節當晚會做直播。無綫高層曾志偉昨日（6日）接受傳媒訪問，解釋指原來出現搭景問題。「《聲夢傳奇》個台難搭，以往遷就可以一星期錄兩集，但篩選咗後學員減少，佢哋需要好多時間去練習新歌，所以真係冇辦法。」

《開心大綜藝》近日不時出現錄播情況。（梁碧玲攝）

另外，曾志偉表示配合奧運的「明星運動會」預計有4集推出，將安排在周日播放，估計《開心大綜藝》短期內仍未能恢復直播。而明星運動會將包括拳擊、羽毛球、田徑等等，部分團隊已抵東京準備。

曾志偉解釋原來同搭景問題有關。（劉智源攝）

曾志偉又否認《鬼上你架車》調至J2播放是為了對撼ViuTV的《調教你MIRROR》傳聞，並指MyTVSUPER的好節目有機會調至免費台播，加上該段時間一定要播賽馬，所以沒有對撼問題。

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