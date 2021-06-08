美少女戰士Eternal｜漫畫係LGBT始祖？ 天王遙竟被誤以為係男仔

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-08 19:00

「我要替月行道，儆惡懲奸！」這句話就算沒有看過《美少女戰士》都一定識。看到穿上水手服的美少女戰士對抗邪惡勢力，守護地球，喚起全球美少女戰士粉絲的童年回憶！這套風靡90年代少女的人氣動畫劇場版電影《美少女戰士Eternal》（Sailor Moon Eternal），已經強勢登陸Netflix，短短5日已經打入香港地區的三甲位置，在爛番茄亦奪得100%滿分！

《美少女戰士Eternal》是改編作者武內直子的漫畫系列《Dead Moon》篇章，並分為前篇及後篇兩集上架。同時邀請了1990年代系列原始角色設計師只野和子坐鎮，就連當年的動畫聲優包括為月野兔配音的三石琴乃回歸。

而劇情就設定在4月，世紀最大型的日全蝕發生當天，月野兔和豆釘兔遇到正在尋找能夠打破金水晶封印的天馬艾利歐斯。同時一個名為「死亡之月」的馬戲團在鎮上出現，美少女戰士需要對抗馬戲團統治月球、地球及全宇宙的邪惡計劃。劇場版最驚喜的，就是天王遙、海王美智留、冥王雪奈及土萌螢都有回歸，跟月野兔等人一起儆惡懲奸。

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作者武內直子在漫畫中，最主要想帶出正義凜然地對抗邪惡勢力，不過如果細心留意，會發現一些具爭議性的解讀。在眾多美少女戰士當中，天王遙的人氣非常高，不過其性別亦引起爭議。天王遙最初出場是 以「禮服幪面俠」的姿態亮相，一直都以短髮男裝校服及打扮出現，亦與海王美智留及月野兔分別有戀愛和曖昧關係，讓觀眾認為天王遙是男性。

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翻看原著漫畫，天王遙的原裝設定是可以改變性別，自我介紹時都會用男女稱謂，就連聲優皆川純子接受訪問時曾表示感到混淆，亦有粉絲認為這個角色是雌雄同體。不過有粉絲發現武內直子曾經於1998年美國動漫節受方時透露，天王遙一直都是女孩子，只是擁有男孩子的心靈。提到天王遙跟海王美智留的情侶關係，一度被視為日本動漫界SheShe的始祖。除了帶出邪不能勝正，武內直子亦在相對地較為封閉的90年代開拓了性取向及LGBT的議題。

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