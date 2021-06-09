李湘曾辭退跟她16年家傭　只因女兒王詩齡太親近工人姐姐

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-09 08:30

近日前亞洲電視執行董事盛品儒與太太蔡一鳳，7名家傭集體請辭，誰是誰非仍是未知之數，但說到跟家傭關係逆轉，必定要數到內地著名主持人李湘，她曾解僱了一名在她家工作了16年的家傭，而對方並非犯錯或偷懶，純粹是因為女兒王詩齡太親近該名工人，引起她的妒忌而被叮走，李湘行徑即惹來網民聲討指她涼薄，紛紛戥姐姐不值。

李湘辭退跟她16年的家傭，只因妒忌心作祟。（影片截圖）

李湘一家的奢華生活，一向是圈中話題，但她除了富貴人生，人品卻不時被人垢病，曾試過租屋做直播，最終留下大堆垃圾被屋主拍片公審。李湘在親子綜藝節目《育兒大作戰》中，分享過她的一次解僱工人經驗，嚇親不少網民，原本節目中講到一對夫婦因為工人對他們女兒過於溺愛，感得難以教育而煩惱。李湘即說自己也曾經解僱了在她家工作了16年的姐姐，只因為姐姐太錫女兒王詩齡，而女兒亦親姐姐多過親她，令她感到分配不均勻，辭退姐姐後，她用了一個月時間，即將屋企管理妥當，李湘說來相當自豪，被網民批評她涼薄，因妒忌而叮走忠心盡責的家傭，甚為過份。

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下圖有李湘垃圾屋逐格睇：

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同場加映李湘豪宅：