十萬噸情緣｜魯文傑演「牆頭草」入型入格　離巢TVB覓第二人生

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-08 23:30

近日無綫翡翠台深宵時段重播經典劇集《十萬噸情緣》（2003），令觀眾能夠重溫「想當年」的畫面，溫故知新。與此同時，多位TVB失去的面孔亦重現眼前，包括2012年離巢的魯文傑。

魯文傑在《十萬噸情緣》中飾演一名旅行社職員—基仔，是見風使舵的代表人物。（截圖）

入行29年的魯文傑最初加入TVB時，憑兒童節目《閃電傳真機》深入民心，當中由他扮演的「郵差鼠」更是不少人的童年回億。但其實在他加入TVB之前已經有不錯的人氣，1992年，魯文傑曾拍攝一輯維他奶飲品廣告，而且更遠赴美國取景，當年他憑斯文帥氣的形象大受觀眾歡迎，可謂初代「維他奶仔」。魯文傑在1996年畢業之後，正式加入TVB。

重溫魯文傑「維他奶仔」廣告畫面：

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魯文傑加入TVB 16年，雖然在多套劇集都能見到他的足跡，然而卻未有「代表作」，擔任的往往只屬二、三線的角色，除了《十萬噸情緣》之外，還有《廟街·媽·兄弟》、《衝上雲霄》以及《法證先鋒》等多套經典作品，可惜卻不算太過亮眼。

魯文傑早年接受傳媒訪問時被問到對TVB的看法，他當時表示編劇和導演等都有限制 ，即使自己曾與古明華重新度對白，但最後卻遭導演拒絕令他很灰心，角色和演出「做嚟做去都咁嘅」。結果，魯文傑在2012年離巢發展，曾過檔香港電視參演《選戰》及《導火新聞線》等劇，後來亦有參演ViuTV劇集《身後事務所》等。

魯文傑在ViuTV劇集《黑市》亦有亮相，是第十五集的單元主角。（截圖）

其實魯文傑在離開TVB之後不單只不定時現身劇集作品，在智叔廖智智的介紹下，他更成功躋身教育界在浸會大學教授戲劇培育下一代。而另一方面，魯文傑的在舞台劇界發展不俗，有自編自導自演的能力，曾經憑《藍月亮》、《野鴨》及《大顛世界》獲提名香港舞台劇獎最佳男配角及最佳男主角，2008年更憑糊塗戲班的《爆谷殺人狂》獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇）。今年年初，魯文傑亦有參演關於港島東區的原創音樂劇《城東舊事》。

而魯文傑於2013年與比他年輕16年的Pinky結婚，同年年尾誕下囝囝Jathan，更曾透露囝囝很有演藝細胞，並積極參與學校的舞台劇演出。

睇睇魯文傑在《城東舊事》的演出：

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