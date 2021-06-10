東京奧運│與吳業坤共赴日本做主持　達人周奕瑋：想睇新項目滑板

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-10 11:00

TVB早前在將軍澳電視城舉辦《2020東京奧運會》記者招待會，（趙允琳攝）

今屆奧運會計劃7月23日至8月8日於東京舉行，香港政府於5月11日宣布，已斥資成功購入東京奧運轉播權，交由5間電視台免費播放，各電視台密鑼緊鼓安排宣傳活動。TVB於6月8日播出奧運宣傳片，公布4位赴日採訪藝人主持名單，分別是方力申、吳業坤、周奕瑋和陳約臨。當中方力申曾代表港隊參加奧運，亦曾於雅典奧運親赴現場採訪；明珠台主持陳約臨精通三語。

東京奧組委6月3日公布今屆奧運會頒獎禮細節，以日本傳統「藍染」的藍色為主色，工作人員身穿的服裝則帶有和服元素，而盛載獎牌的托盤就帶有日式扇子的影子。（AP）

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出名是日本通的周奕瑋以及剛在日本完成WORKING HOILDAY返港的吳業坤，分別接受《香港01》訪問。吳業坤表示：「如無意外應該好大機會去，以往奧運自己都有關注，如果今次可以出發做奧運主持，可以話係人生成就解鎖，加上自己學咗日文希望可以學以至用。最期待係空手道，因為自己學緊，同埋係第一年成為奧運項目，希望可以喺現場採訪認識嘅港隊代表Grace Lau，但都要睇返到時情況，希望可以親身接觸採訪。」坤哥所指的Grace Lau劉慕裳，是港隊獎牌希望。她16歲開始代表香港參加空手道國際比賽，是世界頂級的空手道運動員，世界排名長期位居前列，更於2018年世錦賽勇奪銅牌。

吳業坤表示最希望採訪空手道賽事。（IG：@kwangorrrrrr）

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至於周奕瑋亦表示仍需要觀望：「初步係有呢個方向嘅，但暫時都未Confirm。如果真係去嘅話當然都會特別謹慎小心，自己平時喺香港，無論疫情嚴重定平穩都好小心抗疫嘅，如果真係去嘅話都會更加小心。項目方面，自己留意嘅都係多香港人會留意嘅跳水，體操等。而今屆新項目滑板都會特別想睇，不過自己最鍾意都係睇開幕式，尤其今年喺疫情底下，相信會有個不一樣嘅開幕式。」

周奕瑋期待疫情下東京奧運有個不一樣嘅開幕式。（IG：@jarvischow）

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