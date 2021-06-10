陳國峰操fit再做健身教練　疫情影響收入情緒失控：陷入人生低潮

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-10 10:00

本身身形健碩的藝人陳國峰（Penny）近日操練得更加fit，於社交平台貼出近照，倒三角身形非常大隻，可謂fit盡電視城。不過他健身不是為了新角色，而是為幫補生計復出做健身教練。

陳國峰復出做健身教練，用三個月操成倒三角身形（IG截圖／hugepenny）

疫情影響生計陷人生低潮 為生計重考教練牌

新冠肺炎疫情持續超過一年，全球經濟受到重挫，娛樂圈中也有不少藝人因疫情而導致收入銳減。陳國峰本來有投資拉麵店，不過疫情前已退股，去年曾被拍到與莫家淦炒散搬貨，日薪$900，他當時表示因為朋友搵唔到人，所以幫手兼賺點外快。他接受《香港01》訪問，坦言疫情以來生計大受影響，去年細仔出世後，壓力加劇，所以考回教練牌，同時操fit自己，省靚招牌。

「呢兩年我真係陷入人生低潮，如果唔係都唔會出去做其他嘢，要幫補家計，因為有兩個小朋友經濟壓力都大，除咗做教練，我之前都有登記過做職業司機，不過始終都過唔到自己嗰關，最後都無做到。」忙於教班的陳國峰，趁放飯的空檔，一邊食飯一邊回覆記者訪問。

經濟壓力導致情緒失控 幸得太太陪伴開解：患難見真情

陳國峰表示公司每個月都有出糧，可以幫補家中的日常開支，不過比起疫情前的收入仍有一段距離，「每個月成份糧畀晒屋企，出糧唔夠幾日，未到月中已經使得七七八八，如果唔係我老婆，屋企根本唔夠錢使，自己又唔敢使錢，做artist要買衫工作，不過我呢幾年都冇乜買衫，着嚟着去都係嗰幾件。」他更表示有段時間壓力太大導致情緒失控，「好少嘢就發脾氣，有時唔小心發脾氣發落大仔度，有段時間搞到佢見到我哋都覺得有壓力。」

收入受到影響，同時要養育兩個小朋友，陳國峰經濟極大壓力（IG圖片／hugepenny）

有時挫折反而可以令一家人一同成長，風雨過後更珍惜彼此的感情，陳國峰非常感恩這段日子有太太陪伴在身邊，即使她自己的收入也受到影響，同樣面對巨大的經濟壓力，但她仍很有耐性地開解他，「其實太太都好大壓力，佢仲成日好似社工咁安慰我，見我個樣好頹廢又唔笑，好冇心機，冇心情，成個人好灰好低落咁，佢都好擔心。」

這段人生低潮中，幸得太太在身邊陪伴和開解，令陳國峰重拾意志，積極尋覓出路，而他和太太的感情亦有所昇華（IG圖片／hugepenny）

「今次經歷呢個低潮真係患難見真情。」除了太太之外，父母亦有出手相扶，「佢哋都唔係後生，都好擔心我。」比起之前想不開的日子，他現在已經變得樂觀，「過咗呢關大家都會好。」

經此一役，他更明白儲蓄的重要性，雖然與太太都有儲錢，不過很多時轉頭便花掉，「遇到呢啲情況，冇後備錢好危機，冇收入冇錢使，仲要養小朋友，奉勸大家有多餘錢儲起來，多有多儲，少有少儲。」

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