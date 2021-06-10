Kim剛向Kanye West公開示愛　男方即被揭與畢列谷巴舊愛度假

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-10 15:15

美國饒舌天王Kanye West今年2月被妻子Kim Kardashian正式入紙申請離婚，消息震驚全球。昨日Kim在Instagram出Post祝Kanye生日快樂，更上載了一家五口的幸福合照，並留言表示：「生日快樂！愛你一輩子！」可惜昨晚Kanye就被外國傳媒拍得跟畢列谷巴（Bradley Cooper）的超模舊愛Irina Shayk在法國度假的照片！

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根據外國傳媒報道，Kanye早前被爆搭上Irina Shayk，但似乎兩人已經蜜運中。兩人日前去了法國度假慶祝Kanye的44歲生日，在外國傳媒拍得的照片中，身穿藍色風衣的Kanye以領口遮著面部，而Irina就戴上太陽眼鏡及黑色口罩，一同乘私人飛機回洛杉磯機場。有消息人士透露，兩人已經拍拖數星期，雖然互相有好感，但暫時還不算很認真。

其實Irina跟Kanye於2010年曾合作過，當時Kanye邀請女方為歌曲《Power》拍攝MV，並於2012年亦曾為Kanye的時裝表演行Show。消息爆出後，有不少網民都感到驚訝及表示不滿，直斥Kim Kardashian為Kanye仆心仆命多年，男方竟然可以這麼快就搭上另一人，更在Twitter留言指「唔X係啊？」、「竟然咁對Kim？」、「講笑咋？」。

點擊下圖看Irina的靚相：