新《射鵰英雄傳》加入黃藥師梅超風戀情　黃蓉無影金庸迷大嗌救命

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-11 08:00

金庸名著《射鵰英雄傳》開拍過多個電視劇版本，但均以郭靖、黃蓉的視點出發，而天下五絕之一的東邪黃藥師雖然武功蓋世，卻始終只是配角，而騰訊推出的電影《射鵰英雄傳之九陰白骨爪》，顧名思義，男主角卻落在嚴屹寬主演的黃藥師身上，更會詳盡描寫他跟梅超風的一段愛情經歷，也填補了原著中東邪元配妻子阿衡留白的地方，不過沒有了少女黃蓉，確是考驗觀眾接受程度。

型男嚴屹寬飾演東邪黃藥師。（嚴屹寬微博）

電影講述少女時代的梅超風(阮巨飾)，流落街頭，獲黃藥師收養帶回桃花島，二人名為師徒，卻日久生情，黃藥師未能接受這段有違倫常的師徒愛情，遂悄然離島。師兄陳玄風一直暗戀師妹梅超風，卻不知意中人愛的其實是師父，之後黃藥師重返桃花島，並帶回妻子阿衡及九陰真經，梅超風受盡情傷而入魔，遂跟陳玄風偷走了半部真經，練成九陰白骨爪。片中不見黃蓉和郭靖，卻有西毒歐陽鋒、歐陽克叔姪，而梅超風收為徒兒的楊康也有登場，結局自然是東邪西毒大戰，梅超風慘成犧牲品，該片顛覆了金庸原著作品，可純粹當作一套新的武俠電影欣賞。

黃藥師跟梅超風和陳玄風上演三角戀。（嚴屹寬微博）

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