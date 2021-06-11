陳豪陳茵媺結婚8年甜蜜如初　保持熱戀感覺靠3招冧妻

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-11 19:00

陳茵媺（Aimee）與老公陳豪（阿Mo）是圈中的模範夫妻，二人在2013年6月於巴黎舉行浪漫婚禮，Aimee在社交平台以英文寫下浪漫愛的宣言，不覺婚姻已過8年，「迫不及待想繼續與你攜手共度餘生」。

今日（11/6）是陳豪陳茵媺結婚8周年的大日子，Aimee在IG上載兩張在巴黎取景的結婚相，並寫下愛的宣言。（IG圖片／aimeechan_official）

Amiee 寫下她與老公陳豪的對話：「我說：已經結婚8年嗎？他：是的，你能相信嗎？我們實際上已經在一起10年了。我：什麼？怎麼感覺沒那麼久？他：因為我們快樂！」Amiee續道：「他是對的。我最好的朋友、愛人和丈夫結婚8周年快樂。你讓我的生活變得完整，迫不及待想繼續與你攜手共度餘生。」

二人相愛10年，共度8年婚姻，依然像處於熱戀階段，他們自有一套婚姻保鮮術：

一、一年去一次二人旅行 製造新的甜蜜回憶

婚後二人育有3個小朋友，他們非常愛錫孩子，不過仍相當重視二人世界，每年都會約定來一場只有兩個人的旅行，去探索世界不同地方，製造一些新的甜蜜回憶。偶爾亦會短暫放下孩子，兩口子行街睇戲食飯拍下拖，保持戀愛的感覺。

陳豪和陳茵媺每年都會來一場只有兩人的旅行。（IG圖片／aimeechan_official）

二、經常稱讚對方 肯定對方的付出

陳豪和陳茵媺不時在傳媒面前或在社交平台稱讚另一半，肯定另一半對家庭的付出，陳豪曾在訪問時說過：「老婆照顧家庭是不容易的工作，湊小朋友也是好辛苦，無論是心理同生理上都是。作為丈夫講兩句甜言蜜語不算什麼，讚老婆是應該的，但我不鐘意講假話，我講的都是真話。每個人都需要被欣賞和鼓勵，希望大家在相處時可以保持正面思想，稱讚對方。」

兩個人相處久了，將更多的真面目呈現出來，因為習慣和熟悉，容易將對方的缺點放大，要提醒自己對方的優點，也要不吝嗇說出口。

陳豪和陳茵媺經常公開讚對方。（IG圖片／aimeechan_official）

三、擁抱拖手是愛的言語 傳達愛意

雖然已經是老夫老妻，但陳豪和陳茵媺多年來人前人後都會拖實對方的手，不論是私下被狗仔隊影到，或是雙雙出席公開場合，甚至兩公婆食飯都會拖實手仔。擁抱和牽手等身體接觸可以傳達愛意，增加夫妻之間的親密感讓人保持戀愛的感覺。

兩公婆食飯都要拖著手，好鬼sweet！(陳豪微博)

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