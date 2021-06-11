造美人｜泳衣上陣打沙灘排球　12位參賽者燕瘦環肥邊個最fit？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-11 19:15

《造美人》嘅泳裝環節終於登場。

ViuTV真人騷《造美人》經過一輪淘汰之後，12名參賽者將進入為期三個月關於飲食調校，身體塑形訓練的課程。而下星期播出嘅第六集，終於有觀眾最期待（應該係）嘅泳裝環節！

劉芷橋平時做開私影MODEL，擺甫士無難度。

泳衣環節之所以咁有魔性，係因為觀眾可以見盡參賽者身型上嘅優點與缺點，而由官方發相所見，《造美人》嘅12位參賽者既有腰長腳短、腳粗、真係可以稱得上環肥燕瘦，而曾在IG分享自己嘅170磅肥妹舊相嘅劉芷橋，雖然如今體重有所回落，但肚腩仍然係份量十足，而身為人母嘅Miko，似乎亦需要努力減磅。

練習打沙灘排球。

第一回合自選排球動作比賽，佳麗以排球下手接波，跳起扣殺，瞓身救波等動作，展示完美體態及動感美態。身為健身教練的3號佳麗AB全場體脂最低，肌肉線條分明，獲得主持強尼大讚：「AB身型方面比較運動型，着得套泳衣好睇，好均勻，突出，好charm。！」小占亦誇獎AB似日本女演員石原里美。第二回合沙灘排球大賽，平民組對公主組，上圍豐滿的15號佳麗Stella笑指對手身材較不突出：「而家機場唔係好多飛機，所以嚟晒呢個沙灘。」公主組的組員11號Tracy有打開排球習慣，可惜三次開波都唔過網，令人大跌眼鏡，幸好於隊員Stella鼓勵下，信心大增，下半場表現大大提升。而係最後一個回合跳大繩比賽，比賽極度考驗隊員之間的默契和合作，4號Miko於比賽後喜極而泣：「自己一把年紀，估唔到仲可以參加的時熱血嘅活動，好感動。」

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