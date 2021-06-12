香港小姐2021｜林作報喜「佛祖」霍韻璇殺入第二輪面試：推爆佢

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-12 04:06

《香港小姐2021》於日前（6月10日）舉行第一次面試，據官方統計是次面試人數達到489人之多。香港作為一個國際化大都會，參選佳麗質素當然是燕瘦環肥，應有盡有而且各有...特色！當中要數最突出，最有勇氣，最居特色以及「後台」的，就一定是被傳媒冠以「東涌羅浩楷」之名，由林作提名的「佛祖系」佳麗霍韻璇（Kirsten），會見傳媒時的pose亦相當之有佛相。

唔好搞錯，右手邊嗰位先係霍韻璇（Kirsten）。（葉志明攝）

林作在IGV和FB公布霍韻璇（Kirsten）進入second-in的好消息。（FB截圖）

林作就在日前晚上11時左右（即第一次面試翌日），於IG以及FB上公布好消息，寫道：「突發：霍小姐成功打入第二輪！全港市民！我地一齊集氣推爆佢成為今屆冠軍」，原來霍韻璇已收到TVB大會通知，強勢殺入第二輪面試！雖知道歷來第二次面試都會淘汰大量不合資格的參選者，今次霍韻璇成功進入第二輪面試，可算是實力的肯定。屆時霍韻璇將與大熱門關禮傑大女關楓馨、貌似「天王嫂」的KOL陳聖瑜（Yvette）以及擁有修長美腿的梁允瑜（Chloe）等進行一番龍爭虎鬥，相當令人期待！

香港小姐2021｜首輪報名佳麗除口罩現真身 是驚是喜無所遁形

林作表示提名人霍韻璇（Kirsten）相當有佛相。（梁碧玲攝）

霍小姐入圍，一眾「花生友」以及網民都十分興奮，有人留言說：「I come from Tung Chung」，更有說：「肯定係大台想簽佢, 搵佢同羅浩楷扮兩姊妹！」也有人表示期待：「希望你入到最後十強，好想睇你表演。」更有人講笑話：「佢係佛祖化身，點都要俾啲面佢嘅。」今次真是全城熱討。

資料補充，這位就係霍韻璇（Kirsten）的對手貌似「天王嫂」的KOL陳聖瑜（Yvette）。（梁碧玲攝）

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25歲的王嫿嫿（Anna）

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24歲的Trixie

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23歲的梁穎晨（Chloe）