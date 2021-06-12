香港小姐2021︱林作媽提名19歲霍穎璇撼「佛祖」　貪佢似麥明詩？

撰文：洪曉璇
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林作提名19歲的Kirsten霍韻璇參選況港姐。（資料圖片）
《香港小姐2021》剛完成第一輪面試，被網友熱捧指有佛光貌似「佛祖」的佳麗Kirsten霍韻璇，其提名人林作率先爆料指Kirsten已成功進入第二輪面試。原來林作媽媽都有提名另一位少女參選港姐，而且被網友大讚相當高質。
香港小姐2021｜林作提名19歲「東涌羅浩楷」Kirsten：很有佛氣
香港小姐2021｜「40億千金」蔡頌思回應未再參選：命運自有安排林作上載與林媽媽對話截圖，林媽媽傳一張佳麗照片，透露自己是提名人：「我提名這個正點做新抱更好。」雖然林作遮去佳麗樣貌，但從衣着推斷林媽媽提名的正是與「佛祖」Kirsten霍韻璇同為19歲，兼同姓氏的霍穎璇Bronte。林媽媽更向傳媒指提名主因是對方有啲似麥明詩。從Bronte IG可見，大部份相片都與時下少女無異，到靚餐廳、圖書館打卡文青味濃，笑容甜美的Bronte亦做過婚紗模特兒及拍攝銀行廣告。
林作媽媽是霍穎璇Bronte參選港姐的提名人。（資料圖片）
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