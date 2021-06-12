歐國盃｜保錡直播間錯手公開阿Dee電話　Dee︰你哋唔會瘋狂騷擾我

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-12 15:15

歐國盃開鑼，NowTV獨家直播51場賽事，而喺今日（12/6）零晨揭幕戰，NowTV 搵嚟ERROR嘅肥仔同保錡，夥拍強尼，喺第三聲道擔任評述。

話明係直播，所以有突發事情的話，好靠現場主持執生。而今晨直播時，肥仔同保錡提到做完直播後，今早有其他工作，笑言為了平衡心理，要致電成員Dee（何啟華）騷擾對方，建議獲網民一致通過，有人更提議由《試當真》阿慈出手，而強尼見此，亦溫提大家小心電話號碼會直播出街。

保錡提到做完直播後，要致電成員Dee（何啟華）騷擾對方。（網上圖片）

而就喺保錡第一次打電話時，螢幕已經顯示了Dee的電話號碼頭幾個數字，到第二次打時，保錡未有多加留意，結果令Dee哥的電話號碼曝光，唔少網民即時截圖並上載到討論區，而肥仔在出事後不停睇電話，似乎係要為保錡執手尾。未知是否因為電話曝光關係，NowTV未有將直播片段上載到Facebook。

有網民已cap低電話號碼並公諸同好。（網頁截圖）

阿Dee事後在IG稱相信粉絲不會亂致電自己。（Dee@IG相片）

對於電話號碼被公開，受害者阿Dee今日在fans群留言表示︰「雖然我電話被外洩，但我知你哋唔會瘋狂騷擾我，乖吖」其後又在IG動態上載在化妝間與肥仔對話，肥仔表示︰「我對你唔住，所以今日帶咗Play Station 送畀你嘅手掣。」而阿Dee表示︰「哇！係新顏色手掣，好啦，我原諒你。」似乎未有因而感到生氣。

阿Dee都留言相信大家不會亂來。（網頁截圖）