英皇搞真人騷「冤枉新秀訓練營」　冠軍將會受公司重金力捧

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-13 18:45

為了快速吸納更多千禧人，英皇旗下的「冤枉娛樂」團隊於2021年製作一輯新秀真人騷「冤枉新秀訓練營」，藉此發掘及訓練一班年青新面孔。以真人秀比賽形式打造新人王，14位參加者於為期3個月的時間內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓。每階段汰弱留強，留下實力最強的一人成為英皇簽約新人，受公司重金力捧。

主持人李靖筠（Gladys）在過程中一直陪伴眾師弟妹，以師姐身份帶領他們一起進步，透過網上綜藝節目，與網民一同見証參賽者成長旅程，最後由網民投選出最有潛質的新秀，正式簽約出道，踏上偶像之路。

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比賽規則為分階段淘汰參賽者，每次淘汰的人數不定，可能是團體賽或個人賽，上分鐘是同心協力的好拍檔，下一秒成為有你無我的競爭對手，過程刺激緊張。另外，每集淘汰的方式不一，參加者在沒有心理準備下面臨挑戰，希望能打造一位不單實力超強且心態卓越的藝人。

比賽期間，同時亦邀得霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻、當奴、七師傅等歌手藝人擔任評判或導師。冤枉新秀訓練營將於6月13號晚9點正式喺冤枉YouTube 首播。

娛樂團將會又有一批新人。

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