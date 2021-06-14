長腿旗袍美女掌摑吳偉豪超搶鏡　史穎喬入行半年即拍《愛回家》

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-14 20:00

《愛．回家之開心速遞》今晚（6月13日）播出第1267集，內容講到朱凌凌（吳偉豪飾）獲得曹總（劉一飛飾）和潮偉（袁文傑飾）加持，升任了劇中網劇《渣流灘》的導演，而最令人好奇的是，劇中劇就出現了一位穿着上海灘唐裝旗袍的美女，令人眼前一亮。

史穎喬好搶鏡。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

史穎喬大大力摑吳偉豪！（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇情講述史穎喬飾演的《渣流灘》的女角色「Michelle」，劇中因為不懂得既驚且怒的神情，而向身為導演的朱凌凌（吳偉豪飾）請教，而朱凌凌則在她耳邊說了一些輕薄的事，而被Michelle（史穎喬飾）掌摑，之後朱凌凌才解釋道：「嗱，呢啲咪既驚且怒囉。」

史穎喬入行半年就份劇組。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

史穎喬在2020年參加《衝上雲霄大選》。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

其實這位25歲的長腿旗袍美女，就是在2020年參加《衝上雲霄大選》節目的其中一位參賽者—史穎喬（Clementine）。她接受《香港01》訪問時，興奮地說：「之前有入過劇組做過台詞鏡頭唔多嘅小職員、亦有客串過其他劇集，但係呢啲劇集都仲未播出街。今次在《愛．回家之開心速遞》入面嘅角色，算係我喺TVB 入面第一個有名嘅角色，戲份台詞多好多，都係我第一個出街嘅角色。」

史穎喬同李偉健（飾Terry）又幾襯喎。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

史穎喬表示，自己從去年參加《衝上雲霄大選》後，就在今年一月加入TVB，算起來也不過半年時間。她自言對演藝十分有興趣：「之前一直想搵機會入行，適逢有機會就把握，就決定轉行入TVB。」問到想和哪位藝員合作，她就回答說：「最想同黎耀祥先生合作，因為很鍾意佢嘅演技，我細個就已然睇佢做戲，細個很鍾意睇《西遊記》，中學就好喜歡他嘅『柴九』。」

史穎喬（clementine）好清純。（IG@clementinesze）

問及一些個人的事，她就表示在樹仁大學修讀中國語言及文學系學士之後，就到了中文大學繼續修讀中國研究系碩士學程，畢業後便投身了空姐行業：「人工其實同以往差不多，冇咩太大變化。以前讀大學時期做過好多唔同類型part-time，有服裝店sales、派傳單、酒店樓面、仲有保安等等都做過晒。」有沒有拍拖？她就回答：「而家冇。」還補了一句：「現在心思全放在進研演技上。」

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