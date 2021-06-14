愛回家│杜演李啟傑為做演員兼任幕後小工：挨世界係咁㗎啦

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-06-14 19:03

昨晚李啟傑在《開心速遞》戲份超重，而且喜感重，看得觀眾非常開心。

《愛回家之開心速遞》經常有綠葉跑出，昨晚就到李啟傑，他在劇中飾演惡導演杜演，戲份超重，整集都圍繞他做重心，獨特的喜感亦令網友覺得精彩，雖然在劇中李啟傑成日蝦人，但現實中李啟傑是一位默默耕耘的演員，97年入行的他，曾就讀演藝學院的他，因為生活問題，被逼在第二年退學，而李啟傑習慣自力更生，所以即使生活困難，依然樂觀面對。

李啟傑原先以為杜演這個角色只是一個小角色，沒想到會是連戲角色。

今次亦是李啟傑在《開心速遞》最重戲份一次，事前他亦沒有想過，他接受《香港01》訪問時說：「收到劇本之後覺得，嘩⋯⋯正呀！跟住細讀後，會心微笑，感受到編劇好真實又幽默反映咗製作人們對藝術同商業平衡嘅狀態。」而李啟傑亦試過捱日子，但他樂觀面對，最難捱時期，試過三餐只吃饅頭，他說：「麵包 饅頭之類啦⋯⋯挨世界係咁㗎啦。」劇中的杜演劇接劇，但現實中的李啟傑雖然都有不少演出，但都要兼職幫補生計，他說：「幕後小工之類，舞台同外面製作公司多....現實中當然遇過杜演呢類導演啦，[18:27, 6/14/2021] TVB 李啟傑: 杜演呢個角色，其實係名類導演唔同時期嘅一個縮影，任何人任何演員導演有時都會出現咁嘅特質。」