香港小姐2021 |「佛祖」霍韻璇疑遭偷相擺鹹網　林作遭狠批不尊重

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-14 22:43

林作聲稱由他提名的入圍佳麗霍韻璇（Kirsten），因其天生佛相而惹起熱議。不過近日似乎因為她知名度大增，其肖像疑被盜用到色情網站作招徠。

19歲的Kirsten霍韻璇被指與資深藝人羅浩楷及佛祖撞樣。（資料圖片）

有網民指在色情網站發現霍韻璇去面試的首輪港姐相，她被改名叫「Candy」，更寫上三圍數字「36E、24、36」，國籍是泰國，及有地址、預約電話等資料，簡評一欄寫明「你看到的相片是我本人」，估計霍韻璇遭盜用照片作商業用途。

林作早前自稱是19歲Kirsten霍韻璇的提名人。（IG：@jolamchok）

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曾任大律師的林作接受傳媒訪問時表示，當事人能夠就涉嫌被盜用肖像追究法律權利，但要取得賠償就較難，他又指有自信能夠推爆霍韻璇人氣。近日他於網上貼出相關截圖，「曲線」表示：「各位朋友們，不要再煩我了，自己去找她吧！藝名Candy，真名Kirsten。」有網友則認為他玩太大，不尊重對方。

林作又抽水。（林作IG）

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