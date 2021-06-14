死因有可疑｜自嘲製作費低預告穿崩最抵死　首集證物太多易吃不消

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-15 00:21

一連五集的TVB新查案類型遊節目《死因有可疑》於今晚（14/6）首播，第一集就直接進入「序章-校園幽靈殺人事件」，由方力申、張秀文、劉佩玥、何廣沛、游嘉欣以及郭子豪一起去調查一宗校長兇殺案。

6位主持各有自己遊戲假設的角色：

早前曾有網民指《死因有可疑》有韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》（ViuTV譯《犯罪現場》）和內地芒果TV綜藝《明星大偵探》的影子。而事實上，今次《死因有可疑》亦與觀眾之前的認知相約，6位「玩家」在進行遊戲之前已有既定的角色以及劇本，其中一位更是案件中的真正兇手，需要在遊戲進行期間嘗試去誤導其它「玩家」，試圖去隱瞞真相。

不過今次製作單位相當「用心」，似是擺明有漏洞自嘲戴頭盔。（截圖）

在第一集中，6位「玩家」方力申、張秀文、劉佩玥、何廣沛、游嘉欣以及郭子豪會各自到兇案現場以及相關的範圍進行蒐證，並將有用的事物集合後再一起推敲找到真兇以及還原真相，而從中又會透過「證物」以及問話再揭發每個人的角色關係以及人物背景，至於實地考察部分，就要等明天第二集了。

兇案現象以及道具其實都算製作認真：

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今次《死因有可疑》的確是TVB的突破，此類遊戲節目能夠大大提升觀眾對節目的投入感，同時亦可以引起討論，若話題夠出眾，甚至能掀動網民一起緝兇，順道響應TVB Facebook的「誰是真兇」競猜遊戲，題材新鮮。

不過未看過同類型節目的觀眾相信較難一下子接受得到，再加上極度濃縮的節目內容，蒐出的證據又沒完沒了，所有物品都走馬看花般的，即使是「老觀眾」仍然會感到吃不消。而另一方面，若然節目中的「玩家」角色投入度更高的話會有效地提升觀眾的投入度，最起碼每位角色都要知道在現場屬於自己的物件／位置，而唔係拎上手舞一輪先知拎住自己嘅物品。或者正如上述的「嚴正聲明」所指，TVB今次的製作已非表面的「燒腦查案」，觀眾還要克服節目錯漏百出而影響推理結果的障礙？

送上一張人物關係圖。（截圖）

《死因有可疑》突破地採用3節，連廣告時段佔45分鐘的節目時長播放，有網民認為與ViuTV在同樣時間，晚上10:30 - 11:00播放同類節目《嫌疑事件簿》緊接11:00 - 11:30播放《調教你MIRROR》有關。（ViuTV網站）

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