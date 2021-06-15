吳青峰遭林暐哲告違著作權法院判無罪　盼創作人別再遭受如此待遇

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-15 11:11

吳青峰（左）、林暐哲（右）曾經情同父子。（Facebook@大房小山音樂）

吳青峰遭恩師林暐哲控告青峰違反《著作權法》，青峰多次親自應訊更曾淚灑當場，至6月15日終於宣判，刑事部分台北法院判青峰無罪，民事部分林暐哲求償800萬台幣（224萬港元）皆敗訴。

林暐哲日前出庭時指18年與青峰談分家時，雙方僅同意解除歌手、經紀合約，但「詞曲授權合約」部分，當時青峰要求分家時，合約僅剩2個月到期，不符合解約條件的「須於到期前3個月內以書面終止」、視為自動續約，令青峰演唱會上的表演構成侵權行為。但當初協助雙方解約的律師出庭作證，力證雙方已「解除所有合作」。

吳青峰狻台北法院判無罪。（資料圖片）

青峰亦於法院開庭時指出，自己與林暐哲合作十多年無條件信任，青峰在庭上更是氣憤指，自己獨力完成500多首創作「作品都是歷經傷痛寫出來的」，林對方為何要執意提告刑事、民事訴訟奪他的創作。青峰指出，「小情歌」中的歌詞即「歌頌者」3個字，林竟認為是出於林自己的主意 「林暐哲已不再是我認識的那個人了」，更盼以後不要再有創作人遭受如此待遇。

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