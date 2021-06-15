美劇大數據｜《怪盜羅蘋》第二季評價兩極　劇情老土現TVB式橋段

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-15 20:00

近年影視娛樂串流平台已經改變了大眾看電視的方式，令Netflix、HBO、Amazon、Apple TV+等平台幾乎取代了傳統電視。加上Netflix致力開拓非英語劇市場，為觀眾帶來更多選擇。除了《魔鬼神探》（Lucifer）之外，曾奪爛番茄滿分的法國原創劇《怪盜羅蘋》（Lupin）第二季亦於日前回歸，更登上80個國家的排行榜冠軍。

《怪盜羅蘋》（Lupin）第二季亦於日前在Netflix上架。（Netflix）

劇集改編自法國作家Maurice Leblanc筆下的怪盜Arsène Lopin，並由憑《閃亮人生》（The Untouchable）奪得法國凱撒電影獎（César du cinéma）影帝Omar Sy擔正。故事講述主角Assane Diop的父親，被權貴誣陷後在獄中上吊自殺，從此改變了人生。25年後，Assane從經典書籍《怪盜紳士亞森羅蘋》（Arsène Lupin, Gentleman Burglar）當中獲得啟示後，誓言為父報仇。去到首季結局，Assane的兒子被綁架導致家庭支離破碎，直到山窮水盡之際，Assane只能以身犯險展開尋仇大計。

首季主角潛入羅浮宮偷天換日，將名貴珠寶偷到手，已留下深刻印象。加上有不少神偷戲碼，帶有《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）的味道，成功為劇迷帶來新鮮感。來到第二季，首季留下的謎團已經解開。雖然「怪盜羅蘋」遇上勁敵，鬥智場面亦峰迴路轉，可惜佈局似乎有點不自然，有點為做而做的感覺。去到尾段更完全失去了怪盜羅蘋原有既神秘又華麗的魅力，非常不符合首季的人設之餘，更帶點TVB式的老土橋段。如果繼續拍落去，很可能會爛尾。

《怪盜羅蘋》（Lupin）第二季亦於日前回歸，更登上80個國家的排行榜冠軍。（flixpatrol截圖）

除了《怪盜羅蘋》、《誰殺了莎拉？》和大熱劇《魔鬼神探》（Lucifer）之外，剛剛上架的《鹿角男孩》（Sweet Tooth）亦奪得非常好的評價。故事講述「宇宙大崩潰」讓世界變得面目全非，各地出現半人半獸的神秘混種生物。出於恐懼，人類四處獵捕他們。半人半鹿的主角平安度過10年後，意外結識獨來獨往的流浪者兩人在災後殘存的美洲展開冒險之旅。

另外，改編自北歐古老神話「雷神諸神黃昏」的挪威劇《Ragnarok》第二季於6月回歸，更登上全球排行榜頭10位。有不少網民都大讚劇情比首季更精彩，雖然主角沒有Chris Hemsworth般有型，但其四方面型和木獨的性格跟神話中非常吻合，同時加入氣候變化的劇情，煲劇期間都能提高大家的環保意識。

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