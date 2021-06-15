ViuTV吉祥物原名太正經被嫌棄　魯庭暉親解「生啤」名字由來

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-15 15:30

ViuTV吉祥物「生啤」長相可愛，白雪雪又肥嘟嘟因而深受網民喜愛。早前官方推出的「生啤」周邊產品，包括限量版麻雀套裝、限量版毛公仔以及小夜燈等等均有價有市，認真厲害。「生啤」一直被指是照着ViuTV總經理魯庭暉的樣子創作，而魯生日前亦在社交平台親解這隻熊仔的名字由來。

ViuTV吉祥物「生啤」長相可愛，白雪雪又肥嘟嘟因而深受網民喜愛。（網上圖片）

魯生昨日（14/6）在IG上載一張對話截圖並寫下以「生bear個名」為題的帖文，他指「生啤」本來叫「Viuson」，但他覺得名字太正經故不採用。恰巧當時魯生正與同事飲啤酒，而啤酒樽身的「生」字吸引了他的眼球，最後就將吉祥物命名為「生啤」：「話說，生bear起源嚟自同事同我講『你再唔整隻吉祥物，以後同事同媒體一講我哋個台就key你個樣』，我真心驚，所以話好啦好啦你哋整啦。整完之後，未知叫咩名，當日個working title叫viuson。我覺得咁叫啱得濟，唔buy。我話有冇啲無聊啲嘅名呀，跟住就梗係冇啦，一段時間後，有一日，同事係個WhatsApp同我講仲有兩個鐘就要決定個名，你再冇suggestion我哋就用viuson。咁啱，當晚我同另外一個同事飲緊啤酒，枱面上有呢支嘢，我覺得個啤酒typeface都幾靚，所以就有以上嘅對白。一切都在混沌裏產生」。網民大讚故事有趣，更洗版式留言希望魯生可以分享多些「生啤」的故事。

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