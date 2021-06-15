吳尊爸爸75歲有肌肉勁凍齡　汶萊地產大亨兼運動健將似40歲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-15 19:15

吳尊2014年帶同女兒Nei Nei一同參與內地真人騷《爸爸回來了》，高顏值令人驚艷。（網上圖片）

41歲吳尊育有一子一女NeiNei及Max，都以高顏值見稱，其實吳尊爸爸才是優良遺傳始祖，6月14日是吳爸爸75歲生日，凍齡外貌加上一身肌肉，與吳尊猶如兩兄弟一樣﹗

吳尊貼出三代同堂照片，為爸爸慶祝75歲生日。（吳尊微博）

吳尊爸爸是汶萊地產大亨，還是運動健將，最愛打籃球，吳尊曾在2018年，帶爸爸參演內地綜藝節目《最美的時光》拍攝，當時72歲的吳爸爸首度曝光，凍齡帥氣外表令人震驚。相隔三年吳尊貼出多張照片，三代同堂為吳爸爸慶祝75歲生日。

吳尊小時候與爸爸合照。（微博圖片）

見到NeiNei及Max專心畫畫，為爺爺準備生日大禮：「爸爸今天75歲生日…從小到大都覺得很感恩有這樣一個爸爸…無時無刻的都把最好的給到我們。NeiNei和Max問我要送什麼禮物給阿公？我說阿公最需要就是我們的愛和關心…希望阿公歲的好和健康快樂…NeiNei和Max就自己自由發揮創意…Max畫了阿公可以健康的打籃球…NeiNei畫了一件t-shirt，祝福阿公每晚穿上這t-shirt有他兩的陪伴可以幸福甜蜜的睡好覺。很有愛也很有意義，謝謝他兩給阿公這麼甜蜜的生日。」

網民讚吳爸爸實在太年輕更問吳尊：「等你到75歲的時候還能像你爸爸一樣年輕嗎？」吳尊答謂：「我肯停（定）75像50！」

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