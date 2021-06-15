明星運動會︱拳擊賽事隆重舉行　鄭俊弘吳業坤上場爭奪拳王寶座

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-15 20:45

為迎接《2020東京奧運會》即將開幕，無綫（TVB）破天荒舉辦《明星運動會》，全台逾200多位藝員參與多個項目，將迎接奧運的熾熱氣氛推上最高峰。

《明星運動會》首項最矚目賽事拳擊項目今日（15/6）假深水埗北河街體育館舉行，分男、女子組初賽、決賽及女子組表演賽。

《明星運動會》首項最矚目賽事拳擊項目今日（15/6）假深水埗北河街體育館舉行，分男、女子組初賽、決賽及女子組表演賽，賽事三回合制，每回合2分鐘，1分鐘休息時間。上午進行男子組78公斤級第一場初賽由潘梓鋒對戰鄒兆霆，第二場初賽則由吳雲甫對戰羅孝勇，最後分別由潘梓鋒及羅孝勇在初賽勝出，雙雙晉身下午舉行之男子組78公斤級決賽。另一場女子組表演賽由職業拳手霍嘉怡與何慈恩作示範演出，最後何慈恩勝出。

下午進行四場決賽賽事，分別為女子58公斤級決賽，由李君妍對關嘉敏、男子60公斤級決賽由海俊傑對鄭俊弘、男子70公斤級決賽由容天佑對吳業坤、男子78公斤級決賽則由潘梓鋒對羅孝勇，且看鹿死誰手，晉身拳王寶座。

無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉先生亦有親臨現場觀戰，為參賽拳手加油打氣。

整個拳擊項目之密集操練、初賽，將剪輯成5集《明星運動會前哨戰: Fight盡》，由6月28日起周一至五連續五晚，晚上十一時於J2隆重播映，決賽則安排在翡翠台《明星運動會》節目中播出。拳擊項目由鍾志光、陳庭欣擔任主持，崔建邦任領隊，黃庭鋒任直擊報道員，專業評述由陳日昇擔任，拳擊教練為Bernabe Coneepcion及陳文義，比賽裁判為黃華鏗、李志豪、林洇廷、James Weng、徐妙斯、Wanda Wan等，朱嘉理醫生任駐場醫生及何沛珈任舉牌美女。此外，無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉先生亦有親臨現場觀戰，為參賽拳手加油打氣。

點撃睇拳擊賽現場：