撻出愛火花︱李珊珊演美容院老闆娘　現實人美善心堪稱港姐之冠

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-16 00:00

無綫（TVB）劇集《撻出愛火花》（1998年海外首播，2000年翡翠台首播）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除是謝霆鋒首度兼唯一一套主演劇集，也是他劇中的表姐李珊珊尾二一套TVB劇集。

李珊珊在《撻出愛火花》中飾演「何紫欣」，是健身美容中心老闆娘，亦是謝霆鋒戲中表姐。（電視畫面）

李珊珊是《1996香港小姐競選》冠軍，亦是《1997年度國際華裔小姐競選》亞軍，由於身材出眾，所以獲封「史上身材最好港姐冠軍」。曾與錢嘉樂拍拖8年的她，一直未有公開當年分手內情，之後她亦與衛志豪、芬蘭Pekka Santeri Saarinen、前世界足球先生古列治（Ruud Gullit）等傳緋聞，惟她從來未有正面回應，感情狀況成謎。

李珊珊曾與錢嘉樂有段8年情。（VCG）

李珊珊在2005年起減產，2011年更深居簡出，外界一直有傳她患腦瘤、抑鬱症，而她只承認過要入院治療，及否認患腦瘤。2019年，她終於拍片剖白，指自己過去曾患驚恐症：「第一次出現非常激烈的病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑。那種令人窒息的感覺我覺得在瀕死邊緣。經過不同的檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。」她又指康復是因為看醫生、準時食藥，所以希望大家正視和關注情緒病。

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除了呼籲外界關注情緒病，李珊珊亦盡心盡力做善事。2016年，她於當選港姐冠軍20周年當日，宣布將后冠捐出拍賣，她坦言與將后冠收藏，不如把它變得更有意義，將拍賣收益作慈善用途。她當時打算以128萬當年后冠價格作為拍賣底價，並把善款捐給6間慈善機構，成為首位打算拍賣后冠作慈善用途的港姐冠軍，不少人大讚她愛心爆棚。

李珊珊有「史上身材最好港姐冠軍」之稱。（VCG）

不過，社會福利署卻叫停了后冠拍賣，因為李珊珊不符合資格申請公開籌款許可證，再接再厲的她後來又以個人身份申請公開籌款被拒，最後珊珊找來朋友組五人小組籌備拍賣。

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