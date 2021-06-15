一笑渡凡間｜李忠希離開效力20年無綫為Viu拍劇　明言TVB制度變晒

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-15 21:50

《一笑渡凡間》最新一集講到李忠希飾演的于康睿終於惡人有惡報，被人力數罪狀後打入天牢，開始進入最後真正主線。剛剛在《逆天奇案》出現完的李忠希，很快又在《一笑渡凡間》見到他，不過對於一些不是一二線的演員，這是經常出現的情況。不過，《一笑渡凡間》將會是李忠希最後一部的TVB劇集，事關他在一年前已經離巢。

終於惡人有惡報。（劇集截圖）

即睇李忠希精湛的演技：

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李忠希原名李廣忠，曾用藝名李中希，他以歌手身份入行，1999年當時以李中希之名，憑《太著緊》專輯奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」銅獎，金獎同銀獎分別為鄭中基及陳奕迅。1999年佢加入TVB讀第13期藝員訓練班，2012年曾轉往港視發展，2年後再重返TVB。再TVB發展超過20年，但一直都未能上位，上年毅然離巢，開始在YouTube上與KT唐嘉麟、DJ YIN拍片，登上開電視做綜藝《蓋世尋寶》做嘉賓，又以自由身接上ViuTV綜藝節目《晚吹-總總有一瓣喺在近》，更有份拍攝新劇《冥冥之中》，相信觀眾不久後便會再與他見面。

唔講唔知佢係歌手出身。（網上圖片）

他在上年曾接受《香港01》訪問時表示，其實早在前年已經考慮向外闖：「做左咁多年，公司宜家制度同各方面都改變晒，咁啱又約滿就諗住自己仲年輕，不如出去闖下。上個月有劇傾咗，自己最想向電影發展，都有同合作過電影公司同監製講已離開TVB，睇下有無合作機會。家人都相當支持呢個決定，唔係淨係得一份工，經濟上都唔會太擔心。」

李忠希係13期藝訓班，有幾位同學相信大家都熟悉。（IG：@TAVIA_YEUNG）

被問到TVB有無挽留，李忠希指：「我喺度22年，唔計去港視兩年，返嚟後發展都唔係太突出，希望出去見下囉，做啲真係想做嘅事。（唔續約公司有無另開OFFER？）唔係唔續我，我無簽啫。（會唔會覺得鬱鬱不得志？）做左咁多年無呢D諗法啦，TVB都無承諾養一世，合約嘅嘢你情我願，TVB始終人多，年年咁多新人，合約唔啱咪唔續出去試下囉。其實都係暫別，依家有合拍部門可以搵出面演員，可能出年又會合作返呢，行頭係圓。」

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