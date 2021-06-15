《手捲煙》林家棟未細睇電檢條例　重慶大廈居民關心疫情多過明星

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-15 21:45

林家棟表示《手捲煙》在行內評價不錯。（梁碧玲 攝）

由新晉導演陳健朗執導，影帝林家棟主演的《手捲煙》將於17日上映，林家棟今日（15/6）出席首映禮時表示終於見到電影公映感到相當開心。

《手捲煙》開拍於去年年初，取景於人流密集的重慶大廈，林家棟笑言：「當時疫情剛爆發，都在想疫情哪裡來的？講到咁勁。加上拍攝時大廈多人又逼，都有諗到點算呢？走廊有好多單位，好多人都會偷望，心諗係咪自己好吸引，睇我拍戲？原來唔係，他們睇我們有冇戴口罩，其實是對的，保障他人及自己健康，我們當時除了景內拍攝的演員全部人都要戴好口罩。」

林家棟坦言未詳細研究電檢條例。（梁碧玲 攝）

及後林家棟補充現時似乎控制得較好，戲院入座率又有調高，片商對《手捲煙》又有信心，對整個團體、電影發展基金係好緊張，都算是一個好時機。

最後對於政府修訂電檢條例，作為監製會否擔心創作自由受大幅度的限制，林家棟坦言:「自己最近正忙住拍戲，知道有這宗新聞，但未詳細留意，反而等我完完整整睇過所有條文資料，我唔想睇懶人包就當睇了，好似拍部電影都要做足資料蒐集一樣。」

林家棟直言跟新導演合作有新火花，反而有另類效果是好事。（梁碧玲 攝）