晨早直播室｜珍妮花麗絲延續職場抗爭　《傲骨賢妻》主角加入權鬥

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-16 17:00

由珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）主演的Apple TV+大熱劇《晨早直播室》（The Morning Show）受疫情影響，第二季拍攝工作延至去年10月復工。昨日就率先推出首段預告，片段中看到史提夫加維（Steve Carell）所飾演的重要角色將重回拍攝崗位，並宣佈第二季將於9月17日回歸。

（AppleTV+）

首季披露了一個美國電視台發生的職場性騷擾及上司行為失當等事件，雖然劇情與人物均屬虛構，卻與全球關注的 #MeToo 運動、反性別歧視、霸權欺凌等信息不謀而合，因而引發全球話題。緊接著第一季尾昇，珍妮花飾演的Alex跟麗絲韋花絲潘飾演的Bradley在直播期間，直認幕後團隊一直充斥著性別不平等、職場性騷擾等情況，茅頭直指電視台領導層之餘，亦敦促大眾對於「沉默幫凶」的角色作出反思。

另外，最新預告交代了劇迷最關心兩大女角的去向。Alex毅然辭退《晨早直播室》主播一職，而Bradley留在女主播崗位。最特別的是經典美劇《傲骨賢妻》（The Good Wife）的主角Julianna Margulies所飾演的Laura Peterson將會登場。根據外媒《Entertainment Weekly》報道，Laura擁有豐富主播經驗，被高層Cory（Billy Crudup飾） 安插到Bradley身邊充當「軍師」，然而Cory與Julianna各有甚麼詭計則仍未知曉。