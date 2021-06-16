聲夢傳奇︱14歲姚焯菲超多粉絲　《戀愛預告》YT點擊極速破200萬

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-16 16:15

無綫（TVB）選秀騷《聲夢傳奇》14歲參賽者姚焯菲（Chantel）因在節目獻唱經典歌曲《戀愛預告》獲讚人靚聲甜，有關片段上載至YouTube短短10天已突破200萬點擊，繼續穩佔熱搜榜第一位，其IG粉絲人數亦由2萬零急升至4.3萬，有Chantel粉絲便讚偶像走勢凌厲，似颱風銳不可擋。

。（YouTube/@聲夢傳奇 STARS ACADEMY）

對此，Chantel直指粉絲形容得好有趣：「冇諗過可以咁樣形容我，多謝。」現時忙於考試兼應付比賽的Chantel，笑言愈忙愈精神：「呢排係真係少咗休息時間，但唔知點解，我瞓得愈少好似愈精神咁。（有冇壓力大咗？）自己係畀自己好多壓力，因為想做得好啲，唔好令人失望。」她又謂很感激大家喜歡她這個重新演繹的《戀愛預告》。

另外，上周六的比賽播出後，紅隊隊長Rock （何晉樂）的《等》以及Archie（冼靖峰）的《黑夜不再來》，由於演出超水準，亦令二人殺入三甲呼聲漸高。不少網民戥Rock於比賽中輸給Gigi（炎明熹）不值。獲大量網友力撐的Rock，則公開留言答謝支持：「好多謝咁多位嘅愛戴，好多謝大家包容我嘅瑕疵。心理係我最大要克服嘅難題，我會繼續努力！」而Rock與Archie的獻唱片段，3日間分別錄得超過30.7萬及23.8萬點擊，看來《聲夢》之後的比賽定必更加緊湊精彩。