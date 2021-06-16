《嫌疑事件簿》撼《死因有可疑》　「小薯茄」麗英拆解兩者分別

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-16 19:15

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和YouTube頻道「小薯茄」成員麗英今日（16/6）現身旺角出席米線試食活動，作為Ian鐵粉的麗英顯得十分雀躍，她接受《香港01》訪問時難掩興奮之情：「我真係感動，喊了。知道佢同我嚟呢度好開心，偷偷哋同佢講咗聲生日快樂。」

點擊下圖睇睇麗英望住兜米線有幾興奮：

麗英最近亮相ViuTV節目《嫌疑事件簿》，她坦言與P1X3L成員歐鎮灝（George）的對手戲最難忘：「最深刻係我同George嘅情緣，劇組安排我哋每一集都有關係做情侶，係好好玩嘅。」從網上平台轉到電視台，麗英說最大不同是製作規模：「製作上好唔同，佢哋好大製作，我哋平時都係Office拍，電視係真係有實境，化妝方面都非常唔同，講究啲。」

作為Ian鐵粉的麗英顯得十分雀躍。（劉傳謙攝）

ViuTV的《嫌疑事件簿》與TVB的《死因有可疑》題材相近以及同樣在晚上10時半播放，麗英坦言有留意：「各有各特色，聽聞TVB得五集，我哋有十幾集，拍嘅形式同人選都唔同，配合返唔同觀眾需要。」

嫌疑事件簿｜George@P1X3L學師兄ERROR明串TVB：佢哋鍾意自我安慰