造美人︱邊個係「背多分」第一名？　12強佳麗內衣Look性感度爆燈

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-16 22:56

ViuTV選美真人騷《造美人》今晚（16/6）播出的第八集，繼續有主持兼評判強尼與嘉賓鄧兆尊、達哥（林慧韡）揀選12強佳麗中的「背多分」。繼昨晚「上牆」的芷橋、Semi、Ice、Ann和Shweta，今晚便輪到Kathy、Jonie、Miko、Tracy、OK、Stella和AB出場。當中最搞笑的絕對是OK，未敢爬到最高點的她，影相時便僅僅凸出半個頭，而她事後更指自己「已盡力」並說：「其實我已經好努力，對手都痠埋，個個都話我唔盡力，但我又真係怕整親，整親都未必做得好，你哋又覺得我唔夠搏命。」

點擊下圖觀看今集7位佳麗的背脊有幾靚，以及「背多分」三甲得主：

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點擊下圖回顧第七集「出牆」的靚背：

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今集亦有化妝比賽的環節。素顏亮相的12強佳麗便兩度接受限時化妝挑戰，其中的Ann、Stella和Kathy便明顯游刃有餘，化得好好睇睇，而Shweta的表現則強差人意，化到兩條眉好似毛毛蟲，而最後由Kathy和Stella分別贏得這個回合的第一位和第二位。

點擊下圖觀看12強佳麗妝前妝後分別：

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另外，預告畫面中亦有12強佳麗以內衣造型亮相的畫面，非常令人期待：