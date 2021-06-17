50歲酒井法子轉型做YouTuber重磅復出　凍齡有術零皺紋激似伍詠薇

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-17 18:17

曾於2009年因涉嫌藏有及吸食毒品而遭逮捕，現時50歲的日本女星酒井法子形象嚴重受損，事業直插谷底，有消息指她的前事務所Sun Music因此損失了5億日元。雖然酒井法子的緩刑期於2012年11月底屆滿，但期後亦鮮有作品，偶有舉辦大型活動，卻被指「食老本」。終於到2021年，酒井法子決心大舉復出，為雜誌拍攝性感相登上封面，更於5月開辦個人YouTube頻道，轉型從新出發。

酒井法子早前曾密謀復出，但她搏盡全裸演出的電影《空蟬之森》卻因製作公司破產，令電影拖足6年至今年初才上映。（網上圖片）

5月初，酒井法子宣布離巢事務所自立門戶創辦「​株式會社Smile」繼續藝能活動，並開設個人YouTube頻道及Twitter，有傳她總共投資1,300萬日圓（約91.4萬港元）。而其YouTube頻道的影片題材主要圍繞日本文化與生活，而製作非常認真，無論節奏以及拍攝手法都非常貼近日本綜藝節目，更找來專業旁白為影片配音，又曾邀請過京本政樹和竹內力等男星上節目。雖然酒井法子非常落力經營，但成績卻未如理想，由頻道開辦至今約個半月，合共推出過7段影片，最高收視約有37萬，然而其它卻平均只得幾萬。

畫面真係似足日本綜藝！（截圖）

不過，酒井法子近日登上日本時尚雜誌《FLASH》的封面，成功掀起話題挽回不少人氣，而酒井法子近日亦在YouTube頻道公開封面拍攝的製作花絮，揭開自己未修圖之前真面目。只見年屆50歲的酒井法子凍齡有術保養得宜，肌膚緊緻零皺紋，仲有幾分似香港凍齡女神伍詠薇！

點擊睇酒井法子性感寫真的拍攝實況：

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睇睇酒井法子以前嘅寫真相：

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