苟芸慧急懷孕老公未配合難免失望　為生B雪卵暈倒辛酸望丈夫扶持

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-17 19:15

37歲苟芸慧（苟姑娘）與「錫礦大王」陸佑後人陸漢洋於2018年舉行童話婚禮，當日畫面幸福滿滿，如今卻傳出婚變，有傳導火線是苟姑娘生仔心切，但老公卻未有配合，令婚姻出現暗湧，女方更已搬離貝沙灣愛巢。其實面對生育問題，單有共識不夠，還需要兩公婆互相配合和體諒。

苟姑娘於2018年在香港舉行童話婚禮，當時她穿上了迪士尼貝兒的經典黃色晚裝。（資料圖片）

「該斷的斷了」，苟姑娘在社交平台寫下似是而非的說話，外人猜測她似在告別婚姻。經理人跳出來澄清「佢哋感情OK」，可是當事人未有親自為傳聞解畫。

打排卵針暈倒 為備孕承受身心受盡煎熬 另一半角色非常重要

空穴來風，苟姑娘一向喜歡小朋友嚮往做媽媽，曾揚言生夠4個組織大家庭，不過老公堅持生虎B，苟姑娘雖然已屆高齡產婦，也聽話妥協。明年就是虎年，但生B不是個個都能一擊即中，很多夫婦甚至要試超過一年以上才可能成功，加上年紀不小，苟姑娘為了能保障生育，去年底打排卵針雪卵，更因此而暈倒送院。

現年37歲的苟姑娘於2018年與陸漢洋（William）結婚，雖然二人曾公開表示相當喜歡小朋友，但婚後兩年仍未有好消息傳出，加上最近苟姑娘為甜品事業而努力，似乎未有機會「造人」。

打過排卵針的人都知道注射後身體會出現不同的痛楚和副作用，在備孕的過程中，女人需要承受身心極大的煎熬，每個月交完功課後在不知道中不中的情況下，生活得小心翼翼，如果不中，又難免失望，每個月都輪迴一次直至懷孕成功。而成功懷孕也只是第一步，在懷孕的過程中又不斷擔驚受怕，身體要承受懷孕的不適、心理的變化等，所以另一半在整個個程中的扶持、配合、安慰和開解是非常重要的。

備孕的過程相當煎熬，另一半的扶持和理解非常重要。

婚禮只是一天，但婚姻卻是一輩子，兩個不同性格的人長時間共處，一定會面對不少問題，而一男一女就在不斷地解決問題中成長。(ig@joyfulck)

心急懷孕難成事 兩口子互退婚姻方能長久

苟姑娘眼見距離約定生B的日子迫在眉睫，自己已經盡一切努力去作準備，但她獨自面對備孕的煎熬，另一半卻未懶懶閒未有積極配合，難怪會感到心灰意冷。雖然生育不是一切，但請理解一個女人等待了很久的渴望成為母親的心情，加上本來計劃生4個，下個月就38歲的她連第一個孩子也還未有。當然太緊張也難成孕，苟姑娘目前應該放鬆一些，了解丈夫不積極的原因，嘗試解開心結，多加鼓勵，而陸漢洋也應該多體諒太太的心情，兩口子願意為對方互相退一步，婚姻才能長久。

希望苟姑娘和老公盡快冰釋前嫌。(ig@joyfulck)

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