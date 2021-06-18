鹿角男孩︱致命病毒致全球大崩潰　疫下人情冷暖學懂以真誠待人

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-18 21:00

新型冠狀肺炎去年爆發至今1年多，全球疫情反覆。民眾大部份時間都留在家中隔離煲劇度日，任何有關末日或喪屍題材的電影或劇集都大受歡迎。最近由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）夫婦監製的末日奇幻劇《Sweet Tooth：鹿角男孩》（Sweet Tooth），以小孩視角去看黑暗殘酷的世界，在疫情期間看必定能安撫劇迷的心。

《Sweet Tooth：鹿角男孩》上架兩星期已經登上了全球排行榜的榜首。（Netflix）

《鹿角男孩》改編自Jeff Lemire創作的同名DC漫畫，由2009年至2013年連載了40集。原裝漫畫比較暗黑，既血腥又暴力，不過劇集就改為充滿正能量的小男孩歷險之旅劇情。主要講述全球突然爆發致命病毒H5G9，在醫療系統崩潰和毫無疫苗的情況下導致數百萬人死亡。同時全球各地出現了半人獸的神秘混種生物。出於恐懼，人類四處獵殺他們。而半人半鹿的小男孩Gus（Christian Convery飾）在森林平安度過10年後，巧合地結識了流浪者Jepperd（Nonso Anozie飾），兩人在災後殘存的美洲展開了冒險之旅。期間Gus設法揭開身世之謎的同時，竟然發現自己背負著的重大使命。

雖然劇集故事簡單，但在情感及人物刻劃方面都很到位，例如鹿角男孩Gus在爸爸染疫離世後需要各方面自理，在沒有人能夠依賴的情況下情緒崩潰的場面都描寫得非常細膩。加上台詞上都下了不少功夫，為觀眾帶來警世意味的同時，將正能量帶給大家，相當在疫情下觀看會別有一番體會。

最值得留意的是劇集主線，在Gus尋找母親的冒險旅程中，路上遇到的大大小小角色之間的互動。編劇花了很多時間去呈現所有角色的疫情間的情緒及心路歷程，還深入刻劃了人與人之間的衝突、猜度、被判、爾虞我詐的場面，當然還有不少Gus以純真的心去看待壞人的暖心的畫面，讓劇集的結構更加緊密。

另外，劇中有大量半人半獸的可愛角色，他們都只是靠特技化妝及道具打造半人獸的造型，雖然畫面上有點粗糙，但毫無違和感。加上劇情走溫情及兒童歷險路線，整體上看起來都很容易接受。總括而言，《Sweet Tooth：鹿角男孩》的節奏並沒有刺激場面，不過有笑有淚，在疫下看更有共鳴。