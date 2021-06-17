五十公里桃花塢｜孟子義甜美外表下愛耍小心機　自稱鈍感易得罪人

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-17 21:00

內地女星孟子義，最讓人印象深刻的作品，是新《射鵰英雄傳》的最美穆念慈，但溫柔甜美外表下，卻被指是最強心機女，近日她上了內地真人騷《五十公里桃花塢》，卻跟其他嘉賓不咬弦，說話句句有骨，她解釋只因為自己天生鈍感，令她成為節目中的公敵。

孟子義自稱鈍感，容易得罪人。（影片截圖）

孟子義一直有不少是非，想不到加盟真人騷《五十公里桃花塢》後，性格依舊沒有改變，甜美外表下卻每每流露出公主病的一面，早前在節目中她煮了火腿蛋做早餐，張翰說她5時起床化妝，7時才能開始整早餐，想不到孟子義即時反擊，直接說「我們還沒熟到為你煮早餐」，令氣氛十分尷尬。之後有次她跟郭麒麟外出，同坐在車廂後座，孟子義又裝作拉不動安全帶，要郭麒麟代勞，狂嗲對方的行徑，被網民指她有意跟郭麒麟炒作CP話題。

+ 12 + 12 + 12

+ 2 + 2 + 2

說到孟子義耍心機的例子，可說層出不窮，例如在跟眾人合照時，必定要企在團體中間位置，甚至明明沒有空位，她也要硬擠進去。最近播出的集數，孟子義又有新搞作，節目中她穿上大衣踩單車，張翰見她滿頭大汗，好心叫她脫下外套，想不到孟子義內裡原來穿著吊帶背心，矯情造作也只為曬香肩搶鏡頭，而張翰和郭麒麟見到如此香艷畫面，只能露出尷尬笑容，現時傳出節目組會叮走孟子義，隨時無得留低。

同場加映大馬女DJ藍星蕾靚相：