撻出愛火花︱洪天明演柔道神童超打得　洪金寶長子原來唔識武功？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-18 00:00

無綫（TVB）劇集《撻出愛火花》（1998年海外首播，2000年翡翠台首播）最近在翡翠台深宵時段重播，除了飾演主角「阿俊／趙家俊」的謝霆鋒，其他演員亦值得一提，當中包括飾演謝霆鋒死對頭「林天峰」洪天明。第八集，仍然是黃帶的謝霆鋒便在柔道場上對戰啡帶的洪天明，雖然曾經摔倒過對方，但謝霆鋒始終因為越級挑戰，被實力高出一截的「柔道神童」洪天明撻到攤攤腰。

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雖然洪天明是著名武打巨星洪金寶的長子，亦在不少劇集、電影中有高難度動作演出，但原來他並沒有武功底子。宣傳電影《蕩寇風雲》（2017）時，洪天明便與父親洪金寶一同接受傳媒訪問，期間洪天明便指自己未似父親一樣自小習武，但他是怎樣應付到動作場面？他在訪問中便坦言能夠應付「基本動作」或與遺傳有關：「細個嗰陣我喺片場流連，冇嘢做就同武師喺隔籬練踢腿、打筋斗。之後，我都做過替身、武師。」

而洪天明日前亦有在抖音公開父親教兒子洪大仁耍棍的短片，並寫道：「爺爺教哥哥，我小時候都好像沒教過我，爺爺太愛他們啊，開心 #爺爺愛孫子。」

69歲洪金寶親自教孫仔耍棍拐杖當道具 寶刀未老精神奕奕畫面溫馨

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洪天明亦曾經在TVB節目《男人食堂》（2016）中，直指拍武打戲和識武術是兩回事：「我試過去泰國拍旅遊特輯，對住個泰國拳手打，我話拍戲咋，輕手啲，你踢我一腳，我避，我再踢你。」豈料對方招招重手，難以招架。另外，洪天明曾在內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》（2018年拍攝，2020年播出）中，與泰國拳手對戰，幾經辛苦才捱過三分鐘。