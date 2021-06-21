調教你MIRROR｜12子化干戈變團結　Jeremy因隊長一句話找到歸屬感

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-21 20:33

現時說MIRROR是本地娛樂圈最炙手可熱的新星，大概不會有人有異議吧？可是他們一路走來的路遠沒有大家想像中順遂，從成軍起不被普羅大眾看好，「發明星夢」等冷嘲熱諷大概是家常便飯，是為名副其實的「被負評練勇氣」；也許在那麼講求現實的城市追求夢想大底就是奢侈的事，而他們靠着自身的努力，一步一步從素人到變成舞台上獨當一面的明星，演唱會門票被炒高數十倍兼一票難求，他們的成功除了告訴香港人做夢的可能，原來團隊在出道兩年間累積了不少誤會、亦潛藏着貌合神離的危機，於是一路見證12子成長的經理人花姐（黃慧君）就安排他們在演唱會前強制入Camp 12天，並在過程中接受梁祖堯的調教。 梁祖堯與MIRROR其中6位成員：Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Tiger（邱傲然）、Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）、Stanley（邱士縉）日前聚在一起為節目《調教你MIRROR》接受訪問，阿祖在過程中坦言花姐交託的這個任務甚艱難：「說團結何其容易，這道理人人都明白，但其實置身當中就會知道這件事有多難，因為我切身處地見證過。MIRROR是一個命運共同體，但他們12個每個都有各自的性格和想做的事，他們要犧牲自己多少才能成就這件事？但又是不是真的要那樣犧牲自己？自己真正想做的事和組合的事又是否真的對立？其實未必，就在過程中解開他們的心結。」 撰文：葉詩 攝影：陳順禎、葉志明 剪接：葉詩

阿祖自言以前並不是MIRROR的粉絲，經歷完《調教》就真心喜歡他們：「當他們在演唱會在升降台升上來一開口唱歌，觀眾海潚式的能量湧過來，我之前忘記了原來他們是炙手可熱的巨星，我站在旁邊也覺感動，香港很久沒有經歷這種能量了，而這股能量是他們帶出來的，那一刻我很驕傲。」

Stanley：覺得自己有點在韜MIRROR的光

MIRROR中姜濤、Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（江爗生）、Edan（呂爵安）都在出道兩年間相繼單飛，團內人氣分佈不均是成團以來一直被外界詬病的話題，成員之間更不時被拿來比較，問起成員之間有否因此有過比較或衝突，Stanley指：「我會將這些稱之為現實，其他人的比較令我們都不自覺會去想，譬如工作量的多少也是現實，但我們不應因為這些現實而令我們的關係受影響；我們不會無端端指着誰的鼻子怎樣怎樣，更不會撕爛塊面去鬧交，只是會收起在心中不說，而之前的誤會之所以會發生正是因為我們並沒有將現實放上枱面溝通。」

Stanley直言曾經找不到自己在MIRROR中的價值是什麼：「我到這刻的感覺也是MIRROR很紅，但我感覺不到自己很紅，覺得自己有點在叨MIRROR的光；同時我又是一個『好叻擊敗自己』的人，擅長於不斷挫敗自己，這是我的強項，所以現在我也要學習欣賞自己多一點。」

Stanley直言曾經找不到自己在MIRROR中的價值是什麼：「我到這刻的感覺也是MIRROR很紅，但我感覺不到自己很紅，覺得自己有點在韜MIRROR的光。」

Lokman一句話終令Jeremy找到歸屬感

Jeremy一直以來的夢想都是做男團，以致得到實現夢想機會的他尤為珍惜：「我不覺得自己人生當中還會有第二個男團出現，這是第一個、也是唯一一個男團，所以我很珍惜這個男團。」大抵是因為在意，所以不介意不斷付出、照顧身邊的兄弟，阿祖早前亦透露二人在聊天間Jeremy曾說過：「我夠膽講，12個入面，冇人比我更加愛MIRROR！」再度談起他雖坦白當刻有點大言不慚，不過仍自信道：「有本事跟我Battle這份愛！」

Jeremy一直以來的夢想都是做男團，以致得到實現夢想機會的他尤為珍惜：「我不覺得自己人生當中還會有第二個男團出現，這是第一個、也是唯一一個男團，所以我很珍惜這個男團。」

Jeremy亦透露自己也有過找不到定位而感到灰心的時刻：「我一開始也跟阿祖說不知道自己在團隊中擔當什麼角色，你可不可以幫我找一找；其實我一直都在找自己可以貢獻這個團隊什麼，唱歌不是最叻、跳舞不是最勁、樣子又不是最好看，什麼都不是最好，即我沒有一項專長可以貢獻給大家。」

深感迷失的Jeremy後來因為隊長Lokman（楊樂文）的一句話而茅塞頓開，他深刻地記得隊長點名說他是「指標」，Jer從旁解釋：「Jeremy是不太會去鬧或者發表意見的人，他對團體的容忍度很高，如果連Jeremy都發火的時候，就反映我哋真係好唔掂！」聽到這句評價的Jeremy大感震驚：「我是指標？原來我有一個那麼重要的位置而不自知，那刻才覺得找到自己的歸屬感。」

Tiger很有自己的想法，粉絲們都說年紀輕輕的他體內住了一個成熟的老靈魂；而在《調教你MIRROR》裡，Tiger演唱哥哥張國榮的《今生今世》獲一致好評，也被大眾看到他的無限大潛質。

點擊圖輯睇MIRROR＆梁祖堯專訪靚相！

+ 46 + 46 + 46

12子以擁抱化解干戈

談起這12天近距離的相處最感動的地方，成員們不約而同地表示靠着與對方對視和擁抱等行動，化解干戈之餘，也令彼此之間的關係更密切；在營地中阿祖給予他們一個練習是12子需在一個空間自由行走，走的時候需要與另一人對視，Stanley說：「走着走着我就不自覺哭了出來，很慚愧是原來我認識了他兩年多，未試過真真正正靜靜地看着他們，然後就很感觸，為什麼我跟他們出生入死那麼久，我卻沒有認真地看清楚每個人。」

點撃圖輯睇12子相擁而泣場面！

+ 20 + 20 + 20

Jeremy就指自己與皮皮（Frankie）特別有緣：「每次停下來我看的人都是皮皮，擁抱完之後阿祖要我們分開就好不捨得，一對視就不斷哭：『我好想繼續攬你』，兩個人就不停在哭很好笑，但當刻發現原來眼前這個人在我心裡的地位那麼高，真的很愛這個人，也很愛MIRROR！」

Frankie與Jeremy特別有緣，Jeremy透露在一次課程中：「每次停下來我看的人都是皮皮，擁抱完之後阿祖要我們分開就好不捨得，一對視就不斷哭：『我好想繼續攬你TT』兩個人就不停在哭很好笑，但當刻發現原來眼前這個人在我心裡的地位那麼高，真的很愛這個人，也很愛MIRROR！」

與此同時，Jer就難忘與隊長Lokman之間的擁抱，他們之間一直有種過份相敬如賓的隔閡，也不知道該怎樣令這段關係互相走近一步：「有些朋友工作的時候未算很熟，不會無端白事攬着對方，例如我一直都很尊敬隊長Lokman，就不敢抱他，有一個環節我就要看着Lokman的雙眼抱着他，那一刻我打了冷顫，從來未試過抱隊長，不知道為什麼出道以來都很怕跟隊長說話（Stanley：你會感受到他也很願意打開自己擁抱你），那一刻真的很感動，有很多誤會都透過擁抱也會化解了。」

梁祖堯透露自己最感動的是最後一天的晚會，而晚會最後臨時「夾硬」加了一個兩個小時的項目，MIRROR成員需每人三票投選《調教》後飛躍進步大獎三甲：「他們每個對自己說的話我是最感動，我覺得有些話是很難說出口的，但他們也選擇為了團隊說出口，而不是為了鏡頭，他們真的很愛大家！」

Ian終敞開心扉改變最大

哥哥張國榮有首名曲叫《沉默是金》，歌詞中談及「任你怎說／安守我本分／始終相信沈默是金／是非有公理 ／慎言莫冒犯別人」很多時候我們都誤以為保持沉默就是對一段關係的禮儀，誰不知反而在沉默間累積了更多的誤會，也令心裡的刺愈扎愈深、彼此之間的關係亦漸行漸遠。Ian（陳卓賢）在出道後內心漸漸變得封閉是Hellosss（Ian粉絲）肉眼可見、臉上的笑容亦變得愈來愈少，他更自言是「自我防護機制變強了」。

點擊圖輯睇Hellosss一語中的察覺Ian的改變：

+ 40 + 40 + 40

不過在經過這12天的相處後，Jer就談及了Ian敞開心扉後改變之大：「一直以來陳仔都不是一個很擅長去表達自己的人，《造星》時我跟過他同組，那時候的他開心許多、也願意分享許多，但我也見證了他出道後的不開心、收埋自己；但現在他明白到即使兄弟幫不上忙，說出來已經很開心，營後他也願意將自己最內心的話跟大家說，這是我看到他明顯的轉變！」

Jer與Anson Lo、Anson Kong同日單飛出道，外界或自身亦難免有對比，Jer坦言：「對比就一定存在，我們都是同期出Solo的新人；不過現在會覺得這是良性競爭，而我們不會視對方作敵人或對手，始終我們都以MIRROR這個團體為中心。」

韓流盛產不少長壽男團，SHINee出道13年、Super Junior出道16年、神話出道23年，這些男團都不諱言在相處初期發生過不少衝突，更有過出手打架的時候，畢竟每個人都是獨立的個體、各自有自己的棱角，變成團體的過程自不然會發生矛盾，必須經過長久的磨合、溝通才能繼續走下去；姜濤曾在節目中透露團體曾面臨解散邊緣：「之前發生咗好多事，花姐甚至唔敢畀我哋坦誠咁傾，因為覺得一旦講出嚟，MIRROR就會冇……」

Alton在出道兩年多以來總是被大眾質疑為什麼能在MIRROR中佔一席位，他自己亦以此為題在演唱會壓軸登場講過一段棟篤笑，而他的感染力也是有目共睹。

而經過梅窩一役，大家選擇開心見誠分享自己的想法，令MIRROR這塊鏡變得更團結，Edan曾言經歷完《調教》MIRROR才是「真正成軍」，Stanley透露12子明顯變得更加團結：「現在當有些事我們要下決定時，Lokman就會提出我們一起怎樣去做，12個人會一起討論後才跟花姐說：『我哋12個都覺得呢…』以前就比較少這些情況。」雖然花姐口說抵不住12子的「壓力」十分頭痛，不過阿祖就透露她的內心是變得更放心了：「MIRROR變得一條心她就不需要每刻都湊12個，現在是湊一個而已，令她煩惱少了…」Jer在訪問最末也總結道：「我們現在都以MIRROR這個團體為中心，大家的目標都很一致，經歷完《調教》和演唱會就可以有更多的3年、10年，正正因為我們一條心！」

MIRROR正「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，

祝，「以新血灌溉天地」！