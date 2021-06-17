造美人︱10強誕生學揀內衣鬥吸睛　大熱Kathy好身材未算最養眼

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-17 23:30

ViuTV選美真人騷《造美人》今晚（17/6）播出第九集，全晚重點除了12強佳麗淘汰兩人變10強外，還有一眾參賽者內衣造型亮相的環節，非常養眼。

首席評判兼主持強尼宣布淘汰名單前，12強佳麗在天台表演鋼管舞向主持致意，而Ice則代表一班女仔講感想：「雖然今日有人可能會被淘汰，有人會離開，但係我哋過去一個月嘅努力係真嘅，我哋變靚係真嘅，雖然今日可能會結束，但你唔好畀這次旅程就咁完結，繼續去尋找自己、相信自己、鍾意自己。」令人非常感動。

感動還感動，淘汰賽始終有人要走，點擊下圖觀看哪兩位佳麗被Foul：

+ 10 + 10 + 10

之後，10強佳麗便上堂學揀內衣，實行由外靚到內，原來不少參賽者本身的胸圍都相對樸素，唯獨的Stella着用的款式較為香艷。不過，香艷並非一切，內衣形象顧問Cookie還是覺得她與Miko、Semi和Ann應該列入「被批鬥名單」，而她們換新Bra後亦確實相當養眼。另外，較「平民組」享有更多着數的「公主組」亦獲得任揀內衣的福利，Semi、Tracy、Shweta和Kathy更有大騷「戰衣」，出名身材好的Kathy固然養眼，但最有視覺效果的竟然不是她！

點擊下圖觀看內衣環節精選畫面：