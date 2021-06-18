一笑渡凡間．終極劇評｜觀眾點評爛　只要換個角度睇就變「神作」

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-18 21:14

無綫劇集《一笑渡凡間》1-20集終極劇評。

TVB近年難得一見的「神作」

正所謂：「爛到盡頭便是型。」《一笑渡凡間》可說是近年TVB出品中，最為曲折、離奇而又有營養的一套劇集，以為《一笑渡凡間》是一套純搞gag古裝片嗎？它其實是一套古裝查案懸疑劇，當觀眾以為《一笑渡凡間》用宋朝做背景，實際上卻處處充滿住現代感，當觀眾又以為此劇是一套愛情片，講蕭正楠（李修緣飾）和湯洛雯（蘇柔飾）生離死別，但結局卻是有情人「不能」終成眷屬，最後表達的是甚有禪味的「人生如夢似霧，到頭來皆是鏡花水月，一切帶不走，一切皆空」。

沈震軒（飾方志朋）因為心魔而墜入魔道變成大鵬鳥妖。（《一笑渡凡間》截圖）

EVA（《新世紀福音戰士》）嘅「AT力場」都出埋，正！（《一笑渡凡間》截圖）

結局周集集都有驚喜

借劇集講「佛」，睇唔睇得明真係靠觀眾的悟性有多高。不過，劇集亦並非一味講佛偈，中段的查案推理劇情，很明顯就是為了迎合家庭觀眾需要，始終都要給大家一個追劇的理由。到了結局周的最後五集，劇情大暴走，簡淑兒（飾陸菁兒）突然美少女變身，還有不計成本的大量CG「濟公大戰大鵬鳥妖」的神魔大戰，驟眼睇以為是低成本製作，實質後期製作可能花了不少心血，可謂是近年TVB 十大必睇大作之一！

「欣賞」呢套劇真係要好大耐性同悟性。（《一笑渡凡間》截圖）

簡淑兒使出「美少女變身」，但被蕭正楠用內功震開。（《一笑渡凡間》截圖）

《一笑渡凡間》走得太前

「Cult片」一詞，其實普羅大眾都會認為是「低成本、惡趣味」，香港「Cult片」往往都會融合了喜劇、愛情、驚悚、懸疑、血腥等一系列元素，但實情「Cult片」的定義又是十分之寬闊，借網一篇解釋「Cult片」的文章中所言：「《The Cult Film Reader》中所說，Cult片應包含一個或多個：創新、爛、離經叛道、挑戰類型界限、呼應其他文本、開放式結局、懷舊和血腥 8個特徵。」

《一笑渡凡間》一劇就正是包含了創新、懷舊、呼應其他文本、開放式結局這四項元素，「爛不爛」就視乎各人口味，不過好肯定這套奇幻喜劇肯定會被列入「TVB史上十大最Cult劇」之列。廿年翻睇《一笑渡凡間》，肯定會為大家帶來與別不同的感受。觀眾看不懂，其實只因為《一笑渡凡間》比較另類，走得太前罷了！

最後一幕似十分有周星馳電影《西遊記》的既視感。女主角失憶忘記男主角，但是男主角還記得與女主角的一段情。（《一笑渡凡間》截圖）

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