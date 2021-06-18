Netflix《慾罷不能》第二季6.23火辣回歸　大量情慾畫面激過上季

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-18 19:30

Netflix人氣情慾真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）去年4月播出後成功掀起熱話，除了在外國Hit爆，更登上香港Netflix點播排行榜首位。相隔1年多，Netflix宣佈第二季即將在6月23日上架，更發布了最新預告，讓大家率先看新一季的10位型男索女！

《慾罷不能》靠禁慾挑逗觀眾 女參賽者玩得放：全部男人我都想要

第二季即將於6月23日上架，不過只會播4集，其餘6集就會在6月30日播出。（Netflix）

《慾罷不能》玩法簡單，節目邀請了10位分別來自美國、英國、加拿大和澳洲等地的飢渴約炮專家，去到度假村參與「禁慾之旅」。接下來一個月內都不准發生任何形式的性行為，就連自行解決都不可以，成功「禁慾」的話就能奪得10萬美元的獎金（約77萬港元）。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減，例如親吻的話就會被扣減，如此類推。

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第二季共請來十位來自英國、美國、法國、加拿大和澳洲的參賽者，年齡介乎24至28歲，當中包括模特兒、健身教練、運動員、律師等多位素人。在預告中，大家能夠看到最新的10位參賽者，而眾人去到拍攝場地時還不知道自己正參與《慾罷不能》。在一眾參賽者參與的性愛工作坊的時候，有大量情慾畫面，尺度似乎比第一季更加大！不過Netflix今次就改了播放模式，首4集會於6月23日上架，而其餘6集則在6月30日播出。

點擊下圖看新一季的10位參賽者：

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