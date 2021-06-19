多圖 |台網雪碧大派福利開箱五套泳裝　第一名性感度爆晒燈

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-19 22:00

台灣網紅雪碧（方祺媛）擁有精緻臉孔同傲人好身材，吸引不少網友追蹤關注。而不時在社交網站上貼美照同影片的她，近日就在個人Youtube頻道大派福利，開箱粉絲們最喜歡的五件泳衣，掀起不少討論。

雪碧instagram有超過100萬人追蹤。（sprite0719ss@ IG）

擁有傲人好身材的雪碧，在5月初的時候就舉辦了一個名為「選出你心目中最愛比基尼前五名」的活動，吸引超過200人參與投票，近日最終結果亦出爐。在粉絲心中原來「運動風比基尼」排在第五名，讓人有一種健康既性感的感覺，第四名就是「中線風比基尼」，超低V的設計非常性感，第三名則是「連身側露比基尼」，乍看之下看似不太性感，但側面的設計性感度完全爆錶，突顯她的S型曲線，而第二名就是綠色系列的「中開連身比基尼」，雖然是連身設計看上去性感度不太高，但拉鏈的設計絕對突顯她的完美身材。

粉絲心目中的第一名。（影片截圖）

而在粉絲心目中第一名就是「紅色連身比基尼」，背面U型的設計明顯突出她的小蠻腰線條，而前面的扣子設計呈心型狀，更讓她的好身材展露，看來有好身材根本穿甚麼都好看。而雪碧亦好有自信道：「身材好穿甚麼都好看。」

睇前五名泳裝：