TWICE子瑜被爆理財能力差　自信不足上節目獲派大聲公

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-19 19:30

韓國女團TWICE近日帶着新歌《Alcohol-Free》回歸，成績相當不俗。9位成員日前（17日）上節目接受Jessi訪問，期間子瑜竟被大爆理財能力差，自信不足的她更獲節目組派發大聲公，場面搞笑。

子瑜被定延大爆金錢管理較差。（Mobidic截圖）

TWICE除了宣傳新歌外，9位成員亦互相爆料。其中表面看似完美的子瑜，卻被定延大爆由於過度集中歌手活動上，相對日常生活中還有很多需要學習的地方。成員講到子瑜金錢管理較差，雖然不是亂花錢的程度，但購物前完全不格價，似乎TWICE全員都知道子瑜這個缺點。子瑜本人沒有反撃，更在節目中下定決心日後更用心理財。

子瑜在節目中下定決心更用心理財。（Mobidic截圖）

Jessi鼓勵子瑜要更有自信。（Mobidic截圖）

子瑜向來性格較易容易害羞，話不多聲線亦較小。因此與她成強烈對比的Jessi就特別讓節目組為子瑜準備大聲公，希望她能更自信一點。Jessi講到：「有自信地生活吧！那麼漂亮的孩子，如果是我的話，我必定會亂說話地生活！」以搞笑又溫暖的方法鼓勵子瑜。不過子瑜之後被叫用大聲公說一句時，她也只是說了一句「我愛你們」，害羞的表現被粉絲大讚可愛。

子瑜大叫一句「我愛你們」，被粉絲大讚可愛。（Mobidic截圖）

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