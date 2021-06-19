聲夢傳奇︱導師學員聯手出戰　林智樂林奕匡合唱金曲被淘汰出局

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-19 22:35

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段，上集詹天文（Windy）被淘汰後，9位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）晉級第六輪比賽。

今集（19/6）每位學員將與一位歌手導師合唱自選歌曲，並由25位專業評審進行評分，得分最低之學員將會被淘汰。（影片截圖）

今集（19/6）每位學員將與一位歌手導師合唱自選歌曲，並由25位專業評審進行評分，得分最低之學員將會被淘汰。今集先有林智樂、林君蓮、冼靖峰以及文凱婷出戰，打頭陣就由林奕匡與林智樂（Felix）合唱張學友經典金曲《分手總要在雨天》，舒文指Felix有技巧可惜沒有觸景傷情的感覺，而張佳添則大讚Felix的聲線有潛質：「今日係一個靚聲嘅拼盤，兩種唔同嘅溫柔作出攻勢，我係女仔會好冧！」雖然Felix的演出沒有太大的失準，但最終只獲得11盞綠燈。

打頭陣就由林奕匡與林智樂（Felix）合唱張學友經典金曲《分手總要在雨天》，舒文指Felix有技巧可惜沒有觸景傷情的感覺，而張佳添則大讚Felix的聲線有潛質。（影片截圖）

第二位出場的學員是林君蓮，她與泳兒一起唱卡拉OK備戰，泳兒希望找到適合蓮姐獨特聲線的歌曲，更希望打開她的內心。二人深情演繹王菲的《情誡》，趙增熹聽後直指蓮姐能力未足夠：「你有把好好聽嘅聲，用自己把聲去吸引評判係唔夠，係要用能力吸引我哋。」不過蓮姐仍以17盞綠燈順利晉級，而她表示：「我會努力搵新發聲位」。

下一位出場的就是冼靖峰與馮允謙（Jay），他們合唱呂方，倫永亮經典歌曲《沙沙的雨》，Jay認為歌曲能展現到高音，非常適合用來比賽。而Archie則非常欣賞Jay唱R&B的技巧，二人輕鬆的演出獲得23盞綠燈高分晉級，Eric Kwok大讚Archie十分享受今次的表演：「好Enjoy，信心十足延續咗《黑夜不再來》嗰次，同Jay好夾。」而張佳添則認為他的節奏感亦需增強。

冼靖峰與馮允謙（Jay）合唱吕方，倫永亮經典歌曲《沙沙的雨》。（影片截圖）

最後一位出場就是Aeren和林欣彤，林欣彤賽前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，曾想放棄擔任導師。幸好她康復進展良好，能與Aeren一齊排練及比賽。林欣彤指Aeren欠缺自信，特別向Aeren分享當年參加《超級巨聲2》的比賽心得。二人揀選《愛的懷疑》參賽，負責曲詞編監的陳奐仁直指Aeren：「冇show到你嘅唱功，Rap寫得好好，但實行唔到。」她獲得13盞綠燈晉級，即代表Felix被淘汰出局。節目組安排Felix媽媽到後台時，Felix終於忍不住淚灑當場說：「好少有啲嘢會令到媽媽自豪，而家個仔有嘢做到，入到十強。」