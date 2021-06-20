程瑤率「仁美」成員整父親節曲奇　莊韻澄：下年生多個女一齊慶祝

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-20 15:30

「仁美清叙」主席程瑤、副主席陳綺明，以及張瑄洺、莊韻澄、黃景珍、陳麗文、丘雅雯、何雙妍、高文君、陳美濤等一眾成員最近為慈善出力，齊齊整父親節曲奇籌款，以幫助基層人士及獨居長者。

（左起）黃素歡、陳綺明、程瑤、莊韻澄等「仁美清叙」成員最近齊齊整父親節曲奇籌款。

她們首先去到「園藝農場」一起跟農場負責人學整有機曲奇 ，她們用上法國牛油加純天然有機草本，各成員在眾多香草之中 ，決定選用迷迭香及綠茶兩種味道製作曲奇 ，今次做了300袋連特別包裝，在將軍澳一間餐廳義賣，希望為父親節送上溫暖之外，更籌得可觀善款，今次她們在義賣期間有一個小插曲，程瑤說：「我們在拍攝呼籲期間巧遇一班幼稚園生，他們老師及家長覺得活動很有意義，所以叫所有小朋友一齊拍攝呼籲，我們多了一班可愛小演員真是意外收穫。」

她們首先去到「園藝農場」一起跟農場負責人學整有機曲奇。

今年是莊韻澄仔仔波子第一個父親節，莊韻澄笑言：「今年暫時沒有特別慶祝，BB來到這個世界已經是最好的父親節禮物，希望下年生多個女，兩個再一齊慶祝。」

應屆亞洲小姐季軍高文君當選後亦經常參與仁美的慈善活動，她說：「每次做義工 都見到師姐們出心出力，榮幸自己都成為一份子，為社會做點事。」

問及程瑤未來計劃，她說希望疫情盡快過去，到時為「仁美清叙」籌備一個大型慈善舞台演出，由各會員粉墨登場，籌款之餘更免費招待基層家庭，為他們在疫後送上歡笑。