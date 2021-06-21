陳自瑤《好聲好戲》演技備受肯定　入行20年拍選美劇終上位做女一

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-21 01:23

現年39歲的藝人陳自瑤（Yoyo）入行20年，事業一直浮沉，與老公王浩信兩奪視帝的表現成強烈對比。而她近年事業終見起色，去年於劇集《那些我愛過的人》中的演技備受肯定，今年無綫（TVB）綜藝節目《好聲好戲》中超班表現更獲網民一致好評，連主席評判汪明荃都開口提出要給Yoyo一個做女一的機會。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》當晚，陳自瑤（YoYo)老公王浩信奪得視帝後，在台上感謝太太照顧女兒時，坐在YoYo身邊的何依婷全程直擊她黑面，鏡頭全程捕足住二人表情相映成趣。

近日有報道指，Yoyo被欽點參加TVB於今晚（21日）播出的全新節目《識貨》，於日前的記者會上亦獲鄭裕玲力讚，榮獲兩大阿姐賞識和認可之下，她頓成監製的搶手貨，下月將連踩《智能愛人》及《隱形戰隊》兩劇，更已落實於《智能愛人》中做女一。

陳自瑤早前於《好聲好戲》挑戰鄧碧雲石岐話講對白，表情都跟到十足。（影片截圖）

據悉，《智能愛人》是由曾志偉牽頭的TVB中港合拍重頭劇，惟近日高層杜之克離職，令此合拍計劃有變，連帶資金減少，原定的外援女一角色終交由近來炙手可熱的Yoyo擔任。而Yoyo在劇中將於女警身份潛入選美賽事中查案，夥拍馮盈盈和簡淑兒大玩選美。

陳自瑤囡囡小時候。(王浩信微博)

另外，Yoyo將會參演陳展鵬主演新劇《隱形戰隊》。有指TVB認為陳展鵬、黃智賢及張頴康組合演出的《逆天奇案》收視不俗，決定再次再讓三人合作拍劇。除了Yoyo外，唐詩詠及龔嘉欣都有份演出該劇。據悉，此劇以警察為題材，並以單元故事串連角色人物。由於同時開拍兩劇，工作繁忙，Yoyo受訪時表示已將女兒交託家人照顧。

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